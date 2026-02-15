NY: Buscan dominicano por primer homicidio metro 2026

NUEVA YORK.- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) identificó al sospechoso del tiroteo que terminó con la vida de Adrian Dawodu, de 41 años, en la estación de la calle 170 de El Bronx. Las autoridades solicitaron la colaboración del público para dar con su paradero.

El dominicano fue identificado como Alberto Frías, de 27 años. La Policía publicó una fotografía de Frías en la escena del tiroteo con la esperanza de que alguien pueda aportar información que permita localizarlo.

De acuerdo con el New York Daily News, las autoridades buscan a Frías para interrogarlo en relación con el asesinato. Asimismo, informaron que Frías y Dawodu se conocían antes del tiroteo.

Según las autoridades, ambos hombres sostuvieron una discusión antes de que el tirador disparara varias veces contra Dawodu en la plataforma de los trenes D y B con destino a Manhattan.

«La víctima tiene dos heridas en la ingle, en la zona del muslo. Parece que la herida fue de lado a lado», informó el NYPD. Aunque no revelaron qué provocó el enfrentamiento.

«El tipo simplemente lo empujó y echó a correr. El hombre, que estaba en el suelo, sangraba y no se movía. [El tirador] corrió rápido, como en los Juegos Olímpicos. No iba a hacerme el héroe», informó el adolescente.

El joven relató que, al salir de la estación, se encontró con la policía bloqueando la entrada del edificio donde reside, a cuatro cuadras de distancia, en Townsend Ave. y E. 172nd St.

«Cuando llegué a casa, la gente decía: ´Entró corriendo aquí, entró corriendo aquí´», dijo, refiriéndose al sospechoso.

Los oficiales en la escena confirmaron que el sospechoso fue visto entrando al edificio en Townsend Ave. La Policía acordonó el lugar, pero el hombre logró escapar.

Dawodu residía en la zona de Washington Heights, en Manhattan.