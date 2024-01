NY: Asegura «Alianza Rescate RD» selló la derrota de Abinader y el PRM

Odell Suero

NUEVA YORK.- La «Alianza Rescate RD», entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), garantiza el triunfo de la oposición «por mucho» en las elecciones municipales del 18 de febrero y presidenciales del 19 de mayo próximo, aseguró Odell Suero, miembro de la Dirección Central y coordinador de Comunicación de la campaña en Estados Unidos.

Indicó que a pesar de que, hasta ahora, cada uno de esos partidos tiene su propio candidato presidencial, «todos estamos trabajando para ganar en primera vuelta. Y en eso es en lo que estamos enfocados, porque el país no aguantaría cuatro años más de este mal gobierno».

Recordó que «este gobierno predicaba sobre una base de transparencia; sin embargo, han hecho todo lo contrario de lo que predicaba».

HAN RESULTADO UNA PESADILLA

«Este es un gobierno encabezado por un partido y un presidente que mientras estaban en campaña ofrecieron villas y castillos, pero han resultado una pesadilla, por sus mentiras, sus improvisaciones, carrera de préstamos, mal manejo de la economía y apañamiento de sonados casos de corrupción, entre los cuales podemos mencionar los de los exministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y de Educación, Roberto Furcal», declaró.

Asimismo, preguntó «por qué no han sometido a la justicia a Gloria Reyes tras el escándalo en Supúrate, a Kimberly Taveras Duarte y su escándalo en el Ministerio de la Juventud, al igual que a Luz del Alba Jiménez Ramírez, en esa misma dependencia, a Rafael Féliz, a Plutarco Arias, a Hugo Veras, a Neney Cabrera».

«Lo que si han hecho el PRM y el gobierno es una cacería de bruja contra exfuncionarios y dirigentes de la oposición. Eso no es transparencia, eso es persecución política y abuso de poder», precisó.

PRENSA VENDIDA Y CALLADA

Dijo que «en el país no se habla de esos casos porque los nueve mil millones que invirtió el gobierno en publicidad mantienen a la prensa callada y ningún medio quiere perder esos contratos. Esa es la estrategia que utiliza el Partido Revolucionario Moderno para comprar a los periodistas. Por eso no hablan de esos casos».

«También hay que hablar de los siete diputados y un alcalde del PRM (Yamil Abreu) declarados culpables de narcotráfico. Eso no pasaba en los gobiernos pasados», reparó.

Asimismo, afirmó que «estamos frente a un gobierno que ha cogido prestado más de 34 mil millones de dólares, y por eso más del 26% de los gastos públicos son destinados al pago de la deuda y no han podido terminar la construcción de ni siquiera dos kilómetros del Metro, ni el elevado de Santiago, ni la autopista Duarte. Y hay que hablar de cómo se ha financiado eso».

AUMENTO NOMINA PUBLICA

Destacó que «en este gobierno la nómina pública ha aumentado más de un 25%; sin embargo, los servicios públicos están en decadencia».

«También han gastado esos millones de dólares en publicidad con el propósito de cambiar o vender la percepción de que en República Dominicana todo está bien, cuando todos sabemos que no es así y que la población vive al grito y no aguanta más indolencia», abundó Suero durante un debate político en el programa «Tal y Como Es», que conducen Miguel Estrella y Arelis Mejía.

Advirtió que «la comunidad dominicana en el exterior no es boba, no se compra, no se vende ni es clientelista. Hemos visto que este gobierno lo que ha hecho es gastar dinero para tratar de reelegir a un presidente impopular, inmisericorde e incapáz. Hemos visto que no ha habido transparencia y que todo fue un cuento de camino».

Recordó que «cuando eran oposición los legisladores perremeístas vivían criticando los préstamos de 24 millones de dólares que tomó la administración de Danilo Medina; sin embargo, este gobierno ha cogido 36 mil millones de dólares en menos de cuatro años y ahora están callados; es más, lo justifican».

Agregó que «para Punta Catalina Leonel pidió prestados 12 mil millones de dólares en doce años en los cuales, además, fue construido el Metro de Santo Domingo, doce extensiones de la UASD y se instauró el desayuno escolar, entre otros importantes avances».

En el debate participaron también Yulín Mateo, presidente del PRM en Nueva York, y Osiris López, del Partido de la Liberación Dominicana.

