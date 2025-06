NY: Artista visual dominicano Juan Butten galardonado con el Premio BRIO 2025

Juan Butten

NUEVA YORK.- El artista visual dominicano Juan Butten fue galardonado con el Premio BRIO 2025 (Bronx Recognizes Its Own) en la categoría de Artes Visuales Mixed Media, un reconocimiento otorgado por el Bronx Council on the Arts con respaldo del Departamento de Asuntos Culturales de NYC.

El BRIO, creado en 1998, reconoce la excelencia artística y el impacto cultural de creadores vinculados al Bronx.

Puede leer: Periodista José Alfredo Espinal, del periódico Hoy, puso a circular su primer libro «En voz baja»

Este año participaron casi 300 artistas en distintas disciplinas, y Butten fue seleccionado por un panel de expertos por la calidad de su obra, que explora temas de memoria, cuerpo y migración.

Una nota de prensa destaca que su trabajo ha sido exhibido en espacios como el Punto Urban Art Museum (Massachusetts), Gallery 440 (Brooklyn), el Centro Cultural de España y la UNESCO en Santo Domingo.

“Lo recibo en nombre de todos los que migramos, resistimos y creamos desde nuestras raíces dominicanas”, expresó el artista tras la ceremonia celebrada el 12 de junio en el Bronx Academy of Arts and Dance (AAAD).