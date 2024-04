NY: Arrestan hombre rompió mandibula a dominicana de puñetazo

Dulce Pichardo

NUEVA YORK.- Una dominicana residente en Nueva York terminó con la mandíbula rota después de recibir un puñetazo a plena luz del día de un hombre que ha sido condenado siete veces por cargos de agresión.

Dulce Pichardo, de 57 años, fue atacada al azar la noche del miércoles pasado en Grand Avenue en el vecindario de Prospect Heights en Brooklyn, a pocos metros de su casa, según dijeron sus familiares.

«No quiero que esto vuelva a suceder», dijo Pichardo con algunos dientes apretados mientras su boca permanecía cerrada, debido a su mandíbula rota, durante una conversación con FOX5 New York.

La mujer se dirigía a su casa después de terminar su turno como asistente de conductor de autobús escolar, cuando de repente recibió un puñetazo en la cara, de acuerdo con lo expuesto en una cuenta de recaudación creada por la familia para cubrir «el costo de las facturas médicas que tendrá y ha tenido».

«Tan pronto como pasé, me golpeó muy fuerte… No dijo nada», dijo. «Estaba sangrando mucho, me duele, sabía que algo estaba roto, porque lo sentí», agregó la víctima.

El fuerte golpe no solo le rompió la mandíbula en dos lugares, sino que también le arrancó unos dientes y le dejó con daños permanentes en los nervios.

Tras el golpe, la mujer indica que corrió hasta el restaurante de su familia y le contó a su hermano lo sucedido, quien corrió tras el sospecho, pero este negó haber golpeado a Pichardo.

La policía respondió a una llamada del 9-1-1 y arrestó al presunto agresor, identificado como Franz Jeudy, de 33 años.

Jeudy fue acusado de agresión y acoso, de los que se declaró inocente y posteriormente puesto en libertad sin fianza. Deberá comparecer ante el tribunal en mayo.

La boca de Dulce Pichardo se mantendrá cerrada con alambre durante unas seis semanas, mientras se prepara para que le implanten nuevos dientes y posiblemente necesitará cirugía, dicen sus familiares al explicar la razón por la que abrieron la recaudación en GoFundMe.

OLA ATAQUES A MUJERES

El incidente se enmarca en una serie de ataques similares contra mujeres que han ocurrido recientemente en la ciudad de Nueva York.

En las últimas dos semanas, varias víctimas jóvenes y femeninas han publicado en la plataforma de TikTok sobre los aterradores momentos en los que se les acercaron extraños y las golpearon.

Un sospechoso, identificado como Skiboky Stora, de 40 años, fue arrestado el miércoles y acusado de agresión por un caso que involucra a una mujer de 25 años que fue golpeada en la cabeza y herida el pasado 25 de marzo.