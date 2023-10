NY: AMCHAMDR y ASONAHORES firman acuerdo impulsar turismo

NUEVA YORK.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) firmaron un acuerdo para impulsar el turismo dominicano.

En el acuerdo, firmado por los presidentes de ambos gremios, las entidades se comprometieron a cooperar en la consecución de los objetivos de cada una de las partes por medio de la promoción conjunta de actividades, conferencias, seminarios o cualquier otro formato que beneficie de manera equitativa a la membrecía de las dos instituciones.

Posterior a la firma de este acuerdo, se desarrolló la presentación titulada “Dominican Tourism: A Comprehensive Perspective”, un panel que reunió a importantes panelistas del sector, entre ellos David Llibre y Andrés Marranzini Grullón, presidente y vicepresidente ejecutivo respectivamente de ASONAHORES; Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo (MITUR); Francesca Rainirei, vicepresidenta Consejo de Directores de AMCHAMDR y Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente de negocios turísticos del Banco Popular.

En el encuentro, al que asistió la delegación de Semana Dominicana, operadores turísticos y líderes de la industria, tanto nacionales como internacionales, los expositores resaltaron las grandes virtudes y sostenibilidad del turismo dominicano, destacando los avances del sector en materia de infraestructura, calidad de personal humano, capacidad de alojamiento y flexibilidad.

“Esta, siendo la tercera vez que ASONAHORES participa en esta importante semana, es una edición muy especial, ya que hoy estamos consolidando nuestra relación con la firma de un acuerdo de cooperación mutua que refuerza la asociación entre nuestras organizaciones para los próximos años”, dijo Llibre.

Mientras, Francesca Rainieri, vicepresidenta de AMCHAMDR señaló que todos los logros y el desarrollo que hoy exhibe el turismo dominicano es el resultado de un arduo esfuerzo, enfocado en la transparencia del sector y en el bienestar de toda la cadena de valor que involucra, que incluye tour operadores, agencias de viaje, aerolíneas, bares y restaurantes, guías turísticas, hoteles y más.

De su lado, Jacqueline Mora, viceministra del MITUR aseguró que “este es el mejor momento para invertir en el turismo e ir a República Dominicana en toda su historia”, por el alto grado de preparación con el que cuenta el sector, que ha generado más de 183 mil empleos en el país.

En representación de la Cámara, Rainieri reconoció al saliente vicepresidente ejecutivo de ASONAHORES, Andrés Marranzini por sus invaluables aportes por la promoción del turismo dominicano por los siete años que ocupó la posición.

Posterior a esto, AMCHAMDR junto al grupo Dominicans on Wall Street (DOWS) llevaron a cabo el panel “Impact of artificial intelligence in the financial sector”, en donde los participantes expusieron acerca de las oportunidades que tienen las empresas ante el desarrollo de la inteligencia artificial y las ventajas que representa esta tecnología para el desarrollo del sector financiero dominicano.

En esta discusión, los participantes enmarcaron los modelos y lenguajes de IA que podrían influir y desarrollarse en el país, a través del sector financiero, dando la oportunidad a los asistentes a conocer más sobre esta nueva tecnología y sus aplicaciones más significativas.

En este panel participó Steven Puig, tesorero del Consejo de Directores de AMCHAMDR, quien a su vez es presidente del Banco BHD; Shade El-Hadik, ingeniero en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático Empresarial y Maria Potoroczyn, directora de Innovación y Diseño en VISA.

“La Inteligencia Artificial es una tecnología integral para la transformación digital de nuestras instituciones financieras. Aumentará su cercanía con sus clientes, agilizará procesos, reducirá fraudes y acelerará aprobaciones de crédito”, dijo Puig.