Nuria Piera dice es “vileza” de Danilo Medina tratar de reformar Constitución

SANTO DOMINGO.- La periodista Nuria Piera opinó que constituye una “vileza” del presidente Danilo Medina el “mantener a todos en ascuas, en agonia, con una impotencia enorme, tratando de reformar la Constitución para perpetuarse en el poder”.

En su programa “Nuria En el Nueve”, la veterana comunicadora hizo lo que definió como un “desahogo ciudadano” respecto a lo que está ocurriendo polìticamente en la República Dominicana. Se preguntó: “¿Es que no hay verguenza?” y advirtió que “el Presidente Medina, que comenzó bien, va a terminar mal, por la puerta trasera.

“¿Hay necesidad de militarizar el Congreso?. Qué verguenza. ¿Cómo después tienen cara de irse al extranjero a toma de poseción de presidentes cuando Usted está tratando de violentar la Constitución, otra vez cambiarla, para que Usted siga en el poder?. ¿Es que ya no hay verguenza, no hay ética, no hay moral?, enfatizó.

Dijo que Medina y sus seguidores se pasaron mucho tiempo diciendo que no haran eso y ahora “con una desfachatez enorme, dicen todo lo contrario”.

Tras sañalar que los dominicanos “no merecemos eso”, advirtió que cuando Medina cambie nuevamente la Constitución y excluya el artículo que le impide postularse nuevamente, debilitará las instituciones del Estado así como la ética y moral del país y la sociedad”. ¿Quién va a tener palabra si el Presidente no la tiene”, expresó.

Miedo a represalias

Piera opinó que “ese grupo enquistado en el poder, en esta oportunidad y en otras oportunidades, tiene miedo a las represalias que pueda haber y a las situaciones que se les puedan presentar en la justicia y sobretodo a que esa arca, que no se agota nunca, se termine”.

of-am