NUEVA YORK: Primarias locales 2025 (OPINION)

El autor es antropólogo. Reside en Nueva York

POR FELIX REYES

El 24 de este mes de junio serán celebradas las primarias de los partidos con la finalidad de escoger los candidatos que participarán en las elecciones del mes de noviembre en la ciudad de Nueva York, en donde se elegirá a para elegir a los principales funcionarios locales (alcalde, presidentes de condado, fiscal general, contralor general y concejales de los diferentes distritos electorales).

Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, la delincuencia, la inflación, la protección de la democracia, el cambio climático y la protección del derecho al aborto ocupan los primeros lugares, entre los temas identificados, que influyen en la decisión del voto,

Debe precisarse, sin embargo, que son aspectos no abordados con precisión en la referida encuesta, los que delimitan posturas distintivas de los diferentes candidatos.

Y es que, en realidad, la posición que tienen los candidatos en temas como el de la inflación, la protección de la democracia y el aborto no son muy relevantes con relación a la definición de posturas en las primarias, ya que, además de que no forman parte de las atribuciones principales de los alcaldes, quienes compiten en las primarias, al formar parte de los mismos partidos, tienen similares posiciones frente a estos temas fundamentales.

En el caso específico de las primarias del Partido Demócrata, un tema relevante es el conflicto Israel-Palestina; el cual, si bien no está relacionado a las funciones de la administración local, es un factor movilizador en la presente coyuntura, en función de identificaciones ideológicas (progresistas- moderados) o pertenencia a grupos étnico- religiosos ( judíos frente a grupos étnicos de origen árabes o practicantes de la religión musulmana).

En lo relativo a la identificación política e ideológica, la postura de los candidatos con relación al conflicto palestino-Israelí influye en el alineamiento de las diferentes corrientes con candidatos afines, como es el caso del denominado sector progresista del Partido Demócrata, que se ha alineado en su apoyo al activista pro-Palestina Zohran Mamdani; mientras el sector moderado o del centro de este Partido se ha alineado con el exgobernador Andrew Cuomo.

En cuanto a la identificación étnico-religiosa, la relevancia de este tema viene dada en que influye de manera decisiva en la percepción sobre el conflicto Israel-Palestina, y en consecuencia en cómo se vote en las primarias.

En la ciudad de Nueva York, entre el 11 y 12% de la población es de origen judío, mientras alrededor del 9% practica la religión musulmana, lo cual incluye a una parte de la población afroamericana y a grupos étnicos árabes, iraníes, pakistaníes, indonesios y del África sub-sahariana, entre otros.

Tema crucial

En otro orden, un tema crucial, acerca del cual se identifican posturas distintivas de los diferentes candidatos, es el de la seguridad pública, el cual no es equivalente ni debe ser reducido al de la delincuencia. Este, junto al tema de la sanidad ambiental, son los temas más relevantes que, en el plano local, se expresan en posiciones que intentan dar respuesta a la preocupación de los neoyorquinos sobre la calidad de vida.

Debe precisarse que el tema de la delincuencia en la ciudad de Nueva York ha sido sobredimensionado con fines propagandísticos desde medios de comunicación afines al Partido Republicano, tales como el New York Post y Fox News, como lo prueba el hecho de que la ciudad ha visto descender el índice de criminalidad desde el año 2022.

Pero esos medios siguen reportando sobre ellos como si estuviéramos en el peor momento. Ese sobredimensionamiento del tema de la delincuencia por parte de esos medios está relacionado a su interés de vincular a todo el Partido Demócrata con la propuesta sobre el desfinanciamiento de la policía de Nueva York.

La propuesta política de desfinanciamiento de la policía es impopular, según muestran todas las encuestas que se han realizado sobre el tema. Esto ha determinado que, con excepción de Zohran Mamdani, ningún otro aspirante la incluya en su plataforma política.

Como he indicado, el tema de la seguridad pública no se reduce al de la delincuencia, ya que en ella inciden factores como la salud mental de una población que ha sido afectada por la crisis de los opioides y el déficit de vivienda y casas de refugio (shelters). Este factor también impacta la calidad ambiental de la ciudad, en particular del metro y parques, que son utilizados como residencias y/o puntos de convivencia por personas adictas y/o que no disponen de vivienda.

Siendo justos, debe reconocerse que la propuesta de des-financiación de la policía ha sido demonizada involuntariamente por sus mismos promotores al escogerse para su designación un término que no expresa de manera apropiada la intención de la propuesta; ya que lo conveniente era escoger uno que expresara de manera positiva la destinación de fondos para contratar personal especializado en salud mental, que permitiera abordar el trato a las personas afectadas por la crisis de los opioides que, como hemos indicado, impacta la seguridad pública y la calidad de vida del neoyorquino.

Pero destinar fondos del presupuesto de la ciudad en programas de salud mental para abordar la crisis de los opioides, con todos sus efectos sobre la seguridad pública, no debía traducirse en una reducción del presupuesto del cuerpo policial, ni en una reducción del número de efectivos policiales, como proponen quienes promueven desfinanciar la policía.

Por el contrario, entiendo que la policía de la ciudad puede y debe jugar un rol insustituible en el abordaje de la crisis de los opioides que afecta a la ciudad, extendiendo, al mismo tiempo, a las personas adictas las medidas de internamiento involuntario contempladas en la ley de higiene mental del Estado de Nueva York.

Tampoco es pertinente proponer reducir el presupuesto y una menor presencia policial si pretendemos que la policía de Nueva York se empeñe en ser más pro-activa en la aplicación de leyes que impactan el medio ambiente, la seguridad pública y la calidad de vida, tales como la ley que regula la circulación de ciclistas y motociclistas en las vías públicas, así como la que obliga a los dueños de perros a recoger los excrementos de estos animales.

Es impostergable la aplicación estricta de las normas que regulan la circulación de ciclistas, en particular de las bicicletas eléctricas que son utilizadas en las labores de delivery, ya que su no regulación ha impactado negativamente la calidad de vida de los neoyorquinos, sobre todo de los peatones y entre estos, en especial de las personas de la tercera edad.

Lo mismo debe decirse de la necesidad de vigilancia que hagan posible la aplicación rigurosa de las normas aplicables a los propietarios de perros; pues no es un secreto para quienes residen en esta ciudad que un significativo porcentaje de los propietarios de estos animales no se preocupan de recoger los excrementos de estos animales en los espacios públicos.

Por todo lo anterior, la propuesta de des-financiación de la policía ha sido percibida de modo negativo, siendo utilizada en el plano nacional favorablemente como tema de campaña por el Partido Republicano.

Por ello, debe evitarse darle esa carta de triunfo a ese partido, toda vez que en las elecciones locales de noviembre de este año se corre el riesgo de repetirse la historia de finales del siglo pasado y principios del presente, cuando el descuido del tema de la seguridad pública y de la calidad de vida por parte de los candidatos demócratas hicieron posible el triunfo de los candidatos republicanos (Giuliani), con un discurso que enfatizaba garantizar la seguridad pública y la calidad de vida. No lo olvidemos y no permitamos que se repita la historia.

