Nueva York permitirá que las farmacias realicen test de coronavirus

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo confirmó 437 nueva smuertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Sumando estas cifras al balance total del día de ayer, el estado ha registrado ya un total de 16.499 fallecidos.

Cuomo describió el ritmo de crecimientos como “plano con una ligera disminución” de la curva de fallecimientos, pero tampoco pudo esconder su dolor. “Ésta es una noticia terrible, terrible, horrible”, ha lamentado.

“Hemos pasado por un infierno y aún no ha terminado. Ayer tuvimos unas 1.100 personas que entraron en el hospital con COVID, que es más de lo que nos gustaría pero menos de lo que hemos visto en 21 días”, reveló el gobernador, quien agregó: “Nuestros esfuerzos están funcionando. Pero debemos mantenerlo si queremos que la curva disminuya más rápido”. “Sólo en esta realidad loca el 1.100 sería una noticia relativamente buena, ¿verdad?”, dijo Cuomo asombrado pro sus propias palabras.

Cuaomo, además, informó firmará una orden ejecutiva heste sábado para permitir a farmacéuticos independientes realizar pruebas de diagnóstico de coronavirus. Alrededor de 20.000 pruebas se están llevando a cabo en el estado por día, pero la meta es aumentar el número de pruebas a 40.000 por día.

También reveló que están ampliando los criterios de pruebas diagnósticas para que los primeros en responder, los trabajadores de la salud de primera línea y los trabajadores esenciales puedan ser examinados. “Ellos son nuestros héroes que arriesgan su salud para ayudarnos a superar esta crisis.Merecen prioridad para las pruebas”, explicó.

De hecho, reveló que hoy se realizaran pruebas de anticuerpos para los trabajadores sanitarios de primera línea en cuatro hospitales de la ciudad de Nueva York: Hospital Bellevue, Elmhurst, Montefiore, el de Ciencias de la salud del sur del estado de Nueva York. “La semana que viene haremos pruebas de anticuerpos para los trabajadores de tránsito, la policía de Nueva York y la policía estatal”, detalló.

“Los neoyorquinos están salvando vidas, no es una exageración. Sé que las últimas semanas no han sido fáciles, pero los sacrificios que los neoyorquinos están haciendo no son en vano”, insistió Cuomo.

Mientras tanto, el balance actualizado de la universidad Johns Hopkins ha estimado que el número de casos de coronavirus en Estados Unidos ha alcanzado los 906.551, mientras que los fallecidos se cuentan ya por 52.042.

La universidad todavía no ha incluido en su recuento las “muertes probables” a la espera de verificación por parte de las autoridades estadounidenses, o bien de su introducción directa en los recuentos oficiales.