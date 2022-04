NUEVA YORK: Jueza dominicana entre Mujeres Destacadas 2022

Lourdes Ventura

NUEVA YORK.- La primera persona a la que la abogada dominicana Lourdes Ventura defendió en su vida fue a su mamá.

“Nos querían sacar de la casa y tuve que ir con ella a la corte de vivienda, que estaba en el condado de Queens”, dijo.

Muchos años después regresó a esa misma corte, pero esta vez por otro motivo: juramentar como jueza de la Corte Suprema del onceavo distrito judicial de Nueva York.

“Mi mamá me ponía a traducir para otros”, dijo. “Me ponía a llenarles formularios a los vecinos o a ser intérprete entre ellos y los abogados porque les habían detenido a un hijo o por cualquier otra situación”.

A pesar de esta vocación de servicio que tuvo desde niña, Ventura considera que su exitosa carrera como abogada fue un mero accidente pues ella tenía la intención de estudiar arquitectura. Sin embargo, un par de años antes de graduarse le ofrecieron una beca de cuatro años para estudiar un posgrado. En Buffalo encontró un programa que permitía cursar la maestría y el doctorado en ese lapso, y fue entonces cuando cambió de carrera.

“Esa fue la única razón por la que entré a la escuela de derecho”, dijo Ventura, de padres dominicanos.

Regresó al lugar donde se crió, Queens, porque quería trabajar en su comunidad. Su primer puesto fue en la fiscalía de esa ciudad, y uno de los primeros casos en los que trabajó le reiteró que había tomado la decisión correcta. Le tocó representar a una niña de 9 años a la que un hombre mayor le había hecho algo inapropiado.

“La niña testificó, y lo fuerte y valiente que fue muy especial para mí”, dijo. “Ganamos el caso y la mamá vino y me abrazó y me dio las gracias […] Eso me tocó en realidad”.

En 2018 el Partido Demócrata, al que pertenece, le dio la designación para contender por el puesto de jueza para el tribunal de primera instancia, y en 2019, cuando ya acumulaba más de 20 años de experiencia, le otorgaron la nominación para la Corte Suprema. Ganó la elección y desde el 1 de enero es jueza del tribunal.

El cargo tiene una duración de 14 años, sin embargo Ventura no está muy segura de si lo completará.

“Yo estoy abierta para lo que sea”, dijo. “Si veo la oportunidad la sigo, y más si es para ayudar a la comunidad”.