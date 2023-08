NUEVA YORK: INDEX celebra el Día del Padre Dominicano

NUEVA YORK.- El Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX) celebró este sábado el Día del Padre Dominicano con un acto en el que entregó regalos a todos progenitores presentes.

La actividad realizada en el local del Club Latinos Americanos Unidos, ubicado en el 218 de la avenida Wyckoff, en Brooklyn.

Jhon Sánchez, director del Index, explicó que «pese a que solamente se acostumbra a celebrar el Día de las Madres, el Index en esta ocasión ha decidido realizar este evento, ya que los padres también son merecedores de que se les reconozca en su día y que, a su vez, se les entreguen regalos, como expresión de agredecimiento y valoración por su esfuerzo a favor de la familia».

«Entendemos que los padres también son merecedores de que celebremos con ellos y les hagamos su regalito y gracias a Dios, al equipo del Index y nuestro presidente que nos da la facilidad y nos apoya para que realicemos esto para ellos y para la comunidad», destacó.

Expresó que «es la primera actividad, pero que no será la última, porque a partir de ahora, se llevará a cabo todos los años».

«Así como hacemos actividades en el Día de las Madres, de igual forma vamos a hacerlo el Día de los Padres», sostuvo.

Indicó que el equipo del Index está siempre a la vanguardia. «Hay manager que, si no tienen un equipo bueno, no pueden realizar un buen trabajo y no van a ningún lado, pero en el caso del nuestra institución, contamos un equipo bueno», aseguró.

«Es por eso que estamos cosechando triunfos y vamos a seguir cosechando más para beneficio de la comunidad dominicana y para el gobierno y nuestra amada República Dominicana.

Al evento asistieron, además, Pedro Jáquez, Miguel Santiago, Daniel Jáquez, Elvin Tíneo, Emigdio Moronta y Servía Iris Familia, entre otros.

Las palabras de Bienvenida estuvieron a cargo de Awilda Acosta y la oración fue pronunciada por Maritza.