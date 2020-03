Nueva York es el siguiente premio gordo de las primarias demócratas

NUEVA YORK.- Si en una elección primaria ganar el estado de California se considera el premio mayor por la cantidad de delegados que representa, tener éxito en Nueva York es el segundo mejor premio al que se puede aspirar antes de llegar a la Convención Demócrata Nacional donde se elegirá al candidato presidencial.

De Nueva York saldrán 274 delegados cuando se celebren las primarias el 28 de abril, una cifra equivalente al 7% del total de delegados obtenidos a través de elecciones primarias y caucus. Por encima está California, uno de los 14 estados que tuvo su proceso el Supermartes, y que aporta el 10% del total de delegados.

El Supermartes dejó en la carrera demócrata solo dos candidatos, pero aún la nominación no está asegurada. El ex vicepresidente Joe Biden quedó con una leve ventaja en los resultados generales sobre Sanders gracias a que se llevó Texas, el tercer gran gigante por el número de delegados, y varios estados del sur. En tanto, California quedó en manos del senador de Vermont Bernie Sanders quien también ganó su estado, Colorado y Utah.

“En esta etapa de la carrera, ningún estado por sí solo va a cambiar el panorama. Sanders y Biden buscarán atraer delegados donde sea que puedan encontrarlos para llegar a la mayoría de los delegados comprometidos (1,991) o para mantener una pluralidad antes de una convención potencialmente disputada”, dijo a Univision Noticias John Halpin, senior fellow y co-director de la Unidad de Política y Elecciones del Center for American Progress, una organización de corte liberal con sede en Washington DC que investiga políticas públicas.

“Dado que los demócratas asignan delegados proporcionalmente, el margen de la carrera en Nueva York será muy importante”, agregó Halpin quien considera que si Biden o Sanders llegan a las primarias del estado con poco margen, obtener los delegados en Nueva York será muy importante para acercar a uno de ellos a su objetivo.

Se trata de estado tradicionalmente demócrata. La mitad de los votantes inscritos en la Junta de Electoral de Nueva York son miembros de ese partido, mientras, que un 22% están afiliados al Partido Republicano y un porcentaje similar no está ligado a ningún tendencia partidista.

“Hay muchos tipos diferentes de votantes en el estado de Nueva York. La combinación de apoyo entre los votantes blancos suburbanos, los votantes urbanos con educación universitaria, los votantes más rurales en el norte y el oeste, y los votantes altamente diversos será muy importante ”, comentó Halpin.

El Supermartes no solo dejó dos candidatos en la contienda, también puso en evidencia la lucha del sector progresista y el sector moderado dentro del partido demócrata.

Los ex alcaldes de Indiana, Pete Buttigieg, y de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, junto con la senadora por Minnesota Amy Klobuchar anunciaron, entre el domingo y miércoles, que respaldaron la candidatura de Biden y consolidando a su alrededor un bloque moderado para frenar la “revolución” que promete Sanders con “ Medicar for All” y “ College for All”.

Andrea Mercado, directora de New Florida Majority, explicó a Univision Noticias que la corriente progresista busca cambios estructurales en un corto plazo para combatir la desigualdad. El sector moderado, por su parte, impulsa reformas menos extremas en periodos más largos.

Mercado, cuya organización trabaja los temas económicos y raciales con un foco progresista, dice que el movimiento detrás de Bernie Sanders puede verse como una reacción a las políticas radicales del presidente Trump, especialmente en la comunidad latina.

“La pregunta es si el Partido Demócrata puede unir a la población y ofrecer las soluciones a la desigualdad que estamos experimentando”, dijo Mercado, quien considera que ese es el reto al que se enfrentan los dos candidato para sumar apoyo y derrotar al presidente Donald Trump en Noviembre.

En Nueva York, el senador de Vermont cuenta con el respaldo de la senadora progresista Alexandria Ocasio-Cortez quien lo ha acompañado durante la campaña y que atraería el voto latino para las primarias de abril. A a esto se suma el respaldo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio.

Por su parte, Biden cuenta con el respaldo del multimillonarios neoyorquino. La pregunta es ¿podría el apoyo del ex alcalde Mike Bloomberg ayudar a Joe Biden en su pelea en Nueva York?

“Quizás, pero Biden mostró en el Supermartes que no necesita el apoyo de Bloomberg para ser un candidato viable en muchos lugares. Si bien su organización y apoyo ciertamente no afectarán y podrían ser útiles, particularmente en la ciudad de Nueva York, donde el ex alcalde sigue siendo bastante popular, Biden tendrá que ser su propio candidato en todo el estado para competir con éxito con Sanders “, comentó John Halpin.