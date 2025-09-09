NUEVA YORK: Asesinan padre dominicano en restaurant Brooklyn
NUEVA YORK.- Un abuelo dominicano fue asesinado por un excompañero de trabajo en un restaurant de Brooklyn.
La víctima es Héctor Reynoso, quien era oriundo de Moca, y el homicida Wilbert Salazar.
Reynoso laboraba como ayudante de cocina en un restaurant de East New York.
Salazar aprovechó un momento en que Reynoso fue al baño del establecimiento, lo persiguió y lo apuñaló.
Reynoso fue llevado a un hospital de la zona, donde se desangró y expiró. Sus hijos claman por justicia.
