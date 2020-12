N. YORK: CODEX proclama apoyo planes modificar Constitución de la RD

Máximo Padilla

NUEVA YORK.- El Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) emitió una proclama apoyando los planes del presidente Luis Abinader de modificar la Constitución de la Republica Dominicana “para blindarla y llevarle tranquilidad al país”.

Sin embargo, Máximo Padilla, presidente de la entidad, condicionó ese apoyo a que la modificación tome en cuenta a la comunidad dominicana en el exterior, incluyendo uno de los suyos en la comisión que estudiaría dicha reforma.

Asimismo, pidió que se haga valer la ley que contempla una retribución de los aportes que hace esa comunidad a la producción nacional, como plantea en el caso de las provincias.

“Debemos crear conciencia de que la República Dominicana nos pertenece a todos, no como está pasando, que la clase política se ha repartido el país entre ellos como si fuera un botín de guerra”, dijo.

Agregó que “es tiempo de que a través de la Constitución se la haga saber al pueblo dominicano qué ha pasado con los patrimonios del Estado que han sido vendidos al sector privado: quiénes las adquirieron, qué se hizo con los recursos adquiridos en esas transacciones y quiénes se beneficiaron de ello; desde la era de Trujillo hasta ahora”.

También, que en esos cambios deben tomarse en cuenta las generaciones de hijos de dominicanos en el exterior, “que como establece la Constitución, son adquientes de la ciudadanía de sus padres, y así nosotros como país podernos beneficiar de sus conocimientos, tanto en materia científica como tecnológica”.

En sus planes de reforma a la Constitución, el presidente Abinader plantea que se decida de manera firme si se permite o no la reelección o dos períodos consecutivos y no mas, crear un ministerio público independente, y sobretodo, que se establezca un blindaje a la Carta Magna que no permita modificaciones antojadizas en el futuro, a fin de llevar tranquilidad al país.