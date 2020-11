NUEVA YORK: Cientos de dominicanos votan en el Alto Manhattan y El Bronx

Victor Vinicio Alvarez

NUEVA YORK.- Cientos de dominicanos han votado de manera anticipada en las elecciones de Estados Unidos en los condados de Manhattan y El Bronx.

Uno de ellos fue Victor Vinicio Alvarez, de 78 años, quien lucía feliz de participar en las jornadas del voto adelantado en el centro dispuesto en su vecindario en Washington Heights, en el centro Russ Berrie de la Universidad de Columbia en la Avenida St Nicholas.

“Creo que nosotros como inmigrantes que hemos crecido en este gran país y tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión a través de nuestro voto, debemos pensar en la mejor opción. Hace unas décadas nosotros no teníamos voz. No teníamos peso en una elección. ¡Ahora sí!, aseveró Alvarez, cuando mostraba ufano haber sumado un nuevo sufragio a una historia de más de 10 elecciones presidenciales.

El isleño asegura que nunca ha sido obsesivo en sus opciones electorales por un partido político.

“Simplemente he analizado quién es el mejor para nuestra comunidad. Algunas veces me he equivocado. Creo que en esta elección tan histórica he puesto mi confianza en la mejor opción, para nuestro futuro, tanto en los cargos del Congreso como para el país”, aseveró el inmigrante.

Alta participación en el Alto Manhattan y El Bronx

La mayoría de los sitios de votación anticipada registraron avalanchas de votantes en vecindarios de mayoría dominicana e hispana de Inwood, Washington Heights y partes de El Bronx.

Además de las elecciones presidenciales 2020, otros cargos están en juego en estos vecindarios, incluidos curules en el Congreso, el Senado y la Asamblea estatal.

Robert Jackson, un senador estatal que ha representado a Inwood y Washington Heights busca otro mandato. Está siendo desafiado por la republicana Melinda Crump.

También buscan la reelección para representar al Alto Manhattan los asambleístas Al Taylor y la dominicana Carmen De La Rosa. Ambos se postulan sin oposición en un circuito electoral en donde históricamente en los últimos 40 años se han alzado los demócratas en cualquier consulta electoral.

Para la Cámara de Representantes el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat del partido demócrata quien es miembro del distrito 13 del Congreso, (Washington Heights, Inwood, el oeste de El Bronx, Harlem y el Upper East Side), también está en la boleta de las Elecciones 2020 aspirando la reelección.

El docente puertorriqueño Francisco Reyna, de 48 años, quien vive en Inwood asegura que en esos vecindarios no habrá sorpresas.

“Pero creo que tenemos la opción de elegir representantes al Congreso y a la Asamblea de Nueva York, también hispanos, debemos ser muy exigentes. Muchos de estos políticos nos han decepcionado”, manifestó Reyna.

Fuente: DIARIO DE NY

of-am