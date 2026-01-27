Nueva ley de Contrataciones Públicas entra vigor miércoles

En ese sentido, Abinader encabezará mañana el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General «que traduce los principios de la Ley en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que conforman el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas».

IMPLEMENTACION SERA GRADUAL

De acuerdo con el organismo, «a partir de ahora comienza un proceso de implementación gradual de la normativa, que conlleva una etapa de capacitación y el acompañamiento del órgano rector a las unidades de compras de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación para garantizar que nadie se quede atrás en el cumplimiento de la nueva legislación».

«El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema», destacó en un comunicado el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

USO OBLIGATORIO SISTEMA ELECTRONICO

La nueva Ley 47-25, que da un impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas.

Asimismo, establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), así como la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.

