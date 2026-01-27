Nueva ley de Contrataciones Públicas entra vigor miércoles
Santo Domingo, 27 ene (EFE).- La nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que endurece los controles para evitar corrupción en las compras públicas, entrará en vigor mañana tras agotarse los 180 días de plazo, luego de su promulgación por parte del presidente, Luis Abinader, el 28 de julio del año pasado, informó este martes la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En ese sentido, Abinader encabezará mañana el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General «que traduce los principios de la Ley en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que conforman el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas».
IMPLEMENTACION SERA GRADUAL
De acuerdo con el organismo, «a partir de ahora comienza un proceso de implementación gradual de la normativa, que conlleva una etapa de capacitación y el acompañamiento del órgano rector a las unidades de compras de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación para garantizar que nadie se quede atrás en el cumplimiento de la nueva legislación».
«El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema», destacó en un comunicado el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
USO OBLIGATORIO SISTEMA ELECTRONICO
La nueva Ley 47-25, que da un impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas.
Asimismo, establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), así como la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.
an/am
Ja ja ja ja ja ja ja siete años robando y ahora quiere poner controles !!!!! Ese es el cambio , un engaño , un desastre !!!!!
Claro ahora cuando ya todo está quebrado
Por las malas prácticas apoyadas desde algún estamento del Estado que bajó líneas para que todos los organismos se hicieran los ciegos sordos y mudos y nadie pusiera trabas en esas maniobras.