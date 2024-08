NUEVA JERSEY: Pobre acto dominicano

El autor es productor de radio y televisión. Reside en Nueva Jersey

POR ERICK ESTRELLA

Me resultó preocupante, que el 16 de agosto, Dia de la Restauración de la República Dominicana, una de las más importantes efemérides patria de nuestro país, contara con tan pobre presencia en el izamiento de la bandera tricolor de nuestro país en Nueva Jersey..

Visualice con tristeza junto a amigos, la baja participación criolla, donde nos limitamos a unas veintena de criollos, entre estos empleados y la notoria ausencia de ejecutivos.

Realmente no comprendo, porque cuando se van a realizar actos históricos, como este, las autoridades no invitan con anticipación a los miembros de nuestra comunidad.

No quiero pensar que se actúa con premeditación y alevosía para hacernos quedar en ridículo ante las demás comunidades hispanas, ya que somos una población numéricamente grande y emprendedora en relación a otras en el exterior.

Después de ver la actividad, me dije que esta actividad se ve bonita, pero no nos conviene. No nos hace justicia, no nos sirve para mostrar quienes somos. En definitiva, no nos da orgullo.

Y por qué no? Pues ante las autoridades del condado, proyectamos una imagen pobre, reducida, cuando en realidad somos muchos más que eso, que pensaran quienes están en nuestro entorno.

Quién organiza este evento?

Las organizaciones de la sociedad, como si no existieran, o los organizadores no saben que existen.

Allí en ese lugar, no hicimos discursos sustanciosos hablando de lo significativo que fue la Restauración de la República Dominicana, y de los aportes culturales, económicos y sociales de nuestra comunidad en este condado, todo pasó sin pena ni gloria.

Una cosa mucho peor, lo hicieron a las 12 del mediodía, como si esta histórica efemérides no tuviera importancia para nuestra comunidad, y para que los dominicanos no pudiésemos ir. Por eso es la pregunta, ¿de quién organiza esto?

Eso demuestra que las organizaciones dominicanas tenemos un gran trabajo que hacer en materia de relaciones públicas, y provocar que las autoridades del condado y de cada una de las ciudades de esta área conozcan nuestras instituciones por sus nombres, los nombres de sus dirigentes, y que a la hora de hacer actividades de celebración para nuestros connacionales, conjuntamente acordar la hora, elegir los homenajeados, y nos otorguen la oportunidad de preparar discursos, que nos permitan expresar, quienes somos y el futuro porvenir.

No es favorable que se realicen actividades solo para salir del paso, dejando nuestro orgullo, tradiciones y cultura mal parado ante la sociedad.

Para celebrar y recordar episodios de nuestra historia, es preciso juntarnos, y crear un Comité Organizador conjuntamente con las autoridades, que garantice el éxito y satisfacción