NUEVA JERSEY: Héctor Acosta ofrece éxitoso concierto

Héctor Acosta

NEWARK, Nueva Jersey.- El ícono de la música dominicana Héctor Acosta (El Torito) presentó con gran éxito su concierto “Mi Historia Musical” en el prestigioso New Jersey Performing Arts Center (NJPAC), en una noche cargada de emociones, buena música e invitados sorpresas.

El concierto inició con una impresionante introducción capaz de disparar la euforia generando prolongados aplausos y gritos en un público que desafió las condiciones atmosféricas para ser parte de la historia junto al ‘Artista de los Dominicanos’.

Le siguió un reconocimiento musical a ‘‘Los Toros Band”, el público pudo disfrutar de un remix en vivo para luego dar paso a una descarga de grandes éxitos de su repertorio de merengue y bachata, interpretando hasta ranchera . No quedó espacio disponible para que la gente convirtiera el concierto en una fiesta bailable generando una experiencia y complicidad única e histórica.

Con el éxito del concierto “Mi Historia Musical”, Héctor Acosta reafirma su imagen como uno de los artistas más queridos e influyentes de la música dominicana, dejando huella en cada escenario que se presenta y en el corazón de fanáticos de diferentes nacionalidades.

La velada se enriqueció con la participación de sus especiales invitados: Bachata Heightz, Frank Reyes, Joe Veras, El Prodigio y Frandy Sax quienes subieron al escenario para abrazar y cantarle a su amigo y al público que abarrotó el NJPAC.

Un inicio impresionante tenía por obligación que tener un final de película y así ocurrió en el momento que El Torito distinguió a sus músicos ante el público, luego se tiró del escenario y entre el público caminó hasta la salida del Teatro, aquello fue una caravana multitudinaria sin precedente en el NJPAC.

El concierto “Mi Historia Musical”, estuvo bajo la impecable producción de la empresa Zamora Life y todo un equipo de profesionales, son los responsables del regreso de “El Torito” a los escenarios, quienes aseguran repetir la hazaña esta vez junto a Zacarias Ferreira en el Hard Rock Live de Hollywood, FL.