NUEVA JERSEY: Gobernador declara estado de emergencia por el coronavirus

Phil Murphy

NUEVA JERSEY.- El gobernador de Nueva Jersey confirmó otros cinco presuntos casos de coronavirus el lunes por la tarde, llevando a un total de 11 en el Estado. Se dice que uno de los presuntos casos es una persona que asistió a una conferencia de Biogen en Boston.

Por su parte, el gobernador Phil Murphy declaró el lunes por la tarde estado de emergencia para Nueva Jersey para que el Estado aumente los esfuerzos de contener la propagación del coronavirus.

La orden permite que las agencias y departamentos utilicen los recursos necesarios para enfrentar la situación en los 21 condados del Estado.

“El Estado de Nueva Jersey se compromete a desplegar todos los recursos disponibles, en todos los niveles de gobierno, para ayudar a responder a la propagación de COVID-19 y mantener informados a nuestros residentes”, dijo el gobernador Murphy.

“Mi Administración continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios federales para garantizar que las agencias de salud locales en la primera línea de la respuesta del estado estén equipadas con los recursos necesarios para preparar aún más nuestro sistema de atención médica para una difusión más amplia de COVID-19”.

Funcionarios de la salud del Estado de Nueva Jersey dijeron que docenas de participantes de esa conferencia han dado positivo.

Todo estos casos no han sido confirmados por los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés).

Entre los nuevos casos hay una joven de 18 años, que no está hospitalizada y un hombre de 48 años que se encuentra en el hospital Overllok Medical Center. Además un joven de 27 años, quien no se encuentra hospitalizado, un anciano de 83 años, hospitalizado en el Bayshore Medical Center y un hombre de 30 años, en Holy Name Health.

Los dos presuntos casos, confirmados el viernes, son un hombre del condado de Camden de unos 60 años y está hospitalizado en condición estable, así lo anunciaron los funcionarios del condado de Camden.

El otro presunto caso confirmado el viernes es de un hombre de unos 50 años que fue hospitalizado en el Hospital Englewood en el condado de Bergen, quien inicialmente fue hospitalizado el jueves.