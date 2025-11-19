Nueva embajadora EU entrega cartas credenciales a Abinader

SANTO DOMINGO.- La nueva embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, presentó este miércoles sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader.

Campos llegó al Palacio Nacional acompañada de la encargada de negocios de EE.UU., Patricia Aguilera, y de otros integrantes de su equipo de trabajo.

Además Campos, otros seis embajadores presentaron sus credenciales como parte del protocolo oficial de acreditación del cuerpo diplomático.

Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Alvarez.

La presencia de Campos refuerza el compromiso de Estados Unidos con la República Dominicana en distintos ámbitos políticos y económicos.

jt-am