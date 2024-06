HAITI: Nombramiento gabinete dispara las críticas de sectores

PUERTO PRINCIPE.- El gabinete de gobierno recién nombrado dispara hoy las críticas en Haití, donde varios sectores están inconformes con que un titular tenga en su poder dos ministerios.

Este equipo trabajará durante la etapa de transición hasta la celebración de elecciones generales en Haití, sin fecha exacta para realizarse.

La idea del primer ministro de transición de Haití, Garry Conille de reducir el número de carteras mantenía candente el debate político en el país antillano, donde él ahora también se alzó como titular del Interior y Autoridades Locales.

PROPUESTA NO CONVENCE A CONSEJEROS

Todos esperaban que fueran 18 ministerios, pero solo quedarían en pie 13, y esto no fue recibido con agrado por muchos, de hecho, la propuesta no convence a los consejeros presidenciales que corren el riesgo de no cumplir sus promesas a los representantes de los sectores y organizaciones que los apoyaron.

En tal sentido, algunos políticos opinan que la medida puede contribuir al buen funcionamiento del país si se considera, que el dinero destinado para esos ministerios, ahora por eliminar, fuera utilizado en los servicios sociales, con el fin de asistir a las personas afectadas por la grave crisis socioeconómica.

Es costumbre que algunos ministerios se convierten en instrumento usados por ciertos sectores para actuar en detrimento de otros, y hacer su capital político, sin ofrecer nada a la nación haitiana, puntualiza el diario Le National.

REDUCCION MINISTROS DISMINUIRIA DESPILFARRO

De ahí que la reducción del número de ministros de transición puede reducir el despilfarro dentro de la administración pública.

Joanas Gué, exministro de Agricultura,Recursos Naturales y Desarrollo Rural, criticó la decisión de Conille, porque tal acción no reducirá el gasto público.

«Cada ministerio fue creado de acuerdo a un contexto, actualmente todos los ministerios son importantes», explicó Gué, quien estuvo en el gabinete del expresidente, René Préval.

Fusionar el Ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente sería un error, aseguró Gué citado por el diario Gazette Haití News.

Gué consideró que la mejor manera de reducir el gasto estatal es «fortalecer las instituciones, el sistema de contabilidad, limitar el gasto innecesario y optimizar los ingresos nacionales mejorando la gestión de las fronteras».