No a la reelección, sí a la reconciliación en el CDP

El autor es periodista. Reside en EE.UU

Por FEDERICO PINALES

Sacrifiqué muchas cosas y puse en peligro mi propia vida luchando, desde diferentes trincheras, contra la semi dictadura de Joaquín Balaguer y sus repetidas reelecciones.

Como presidente de clubes, asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones sociales, nunca opté por la reelección, aunque me fueron propuestas y solicitadas por allegados que entendían que yo debía continuar.

Para mí las reelecciones no son buenas, porque tienden a perpetuar y a encubrir errores y actitudes reprochables y muchas veces indelicadezas que merecen ser procesadas y castigadas ejemplarmente.

Como todavía el profesor Luis Pérez no ha tenido la oportunidad de demostrar sus destrezas, como dirigente gremial dentro del CDP, vamos a darle el beneficio de la duda, esperanzados en que no sea más de lo mismo.

Como ya demostró carácter y firmeza dirigiendo una comisión nacional electoral, esperemos que haga lo mismo desde la máxima dirección del Colegio Dominicano de Periodistas, (CDP).

En la lucha dentro del Marcelino Vega me declaré neutral, porque estaba en desacuerdo con la forma como se empezaron a manejar las contradicciones y porque vislumbraba una división inminente, de la cual no quería formar parte, pero prometí que respetaría la decisión de la Asamblea.

Como no se pusieron de acuerdo y se dividieron, entonces dije que apoyaría al que ganara las elecciones, porque no tenía preferencia y entendía que ambos candidatos tenían los mismos derechos.

Sin embargo, tras el curso que han tomado los acontecimientos, y para seguir siendo coherente con mi vieja posición sobre la reelección; me veo en la imperiosa necesidad de renunciar a mi neutralidad y ofrecer mi respaldo a una de las candidaturas frescas, comprometidas con frenar el continuismo, aunque estén impulsadas por reconocidos amantes de las reelecciones, supuestamente “arrepentidos” y “desinteresados” en seguir aspirando.

Dicho todo lo anterior y sin abrazar ninguna de las banderas en las que se dividió el MMV, pero sí levantando en lo más alto la bandera institucional del CDP, declaro mi apoyo total a todas las planchas #1 del exterior y a la nacional que encabeza el profesor Luis Pérez.

Lo hago por varias razones, no grupales, sino por el respeto que me merecen todas las damas que integran las Planchas de Orlando, New Jersey y Nueva York, donde 7 toletes de mujeres, encabezadas por la doctora Lissette Montolío, se proponen hacer del CDP una verdadera institución de profesionales de la comunicación.

En el caso de Luis Pérez, porque hasta ahora es el único que está libre de pecado y representa una ficha de relevo generacional, dentro de la conducción de los destinos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

Este es un apoyo consciente pero crítico y los invito a leer la última reflexión de José Tejada Gómez Cheo, con la cual me identifico.

