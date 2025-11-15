Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau.

ISRAEL/MOSCU 15 Nov.- El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau, han mantenido este sábado una conversación tlefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.

«Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros», ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.

Asimismo han tratado sobre «la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria», según el Kremlin.

La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue «a iniciativa del presidente Putin» y que es la continuación de «una serie de conversaciones precedentes recientes» para «abordar cuestiones regionales».

of-am