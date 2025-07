Netanyahu y el fin de la Era oscura

EL AUTOR es misionero, coordinador de la entidad Paz Dominicana.

La era de los jonases terminó, se caracterizó por un manto oscuro desplegado sobre los cielos a una humanidad bajo condenación, para ocultarle la luz de la verdad, se lo merecían, porque los juicios de Dios son justos, mas, ¿quién pudiera prevalecer en su justicia tan solo un segundo?

Y dijo YHVH: Tuviste tú lastima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4, 10-11.

¿Quién es el autor del mal? El Rey vino y no le conocieron, su paso por la tierra comenzó el último tramo del drama humano, el fin de la historia, sin embargo continúan con sus borracheras envueltos en males sin números, porque escrito esta: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice YHVH. Y otra vez: El Eterno juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en mano del Dios Vivo! Hebreos 10: 29-31.

Dios camina sobre su tierra, las señales son más que visibles, Él, en su misericordia sin límites, resucita a sus hijos, les abre sus ojos para que vean los signos del fin de la historia, cambien sus mentes (se arrepientan), escuchen su llamado para ir en pos de la verdad, no obstante las grandes mayorías se niegan a ver y oír, huyen de la verdad redentora, así es su ceguera, así su obstinación.

Su ángel vuela los cielos y quita el manto enceguecedor de la humanidad: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6-7.

Se quiere llevar a la humanidad a un conflicto bélico sin precedentes, no obstante el comportamiento ambiguo (en apariencia) del presidente de los EEUU Donald Trump, detrás del telón se mueven los hilos de La fuerza divina en misericordia, haciendo un gran esfuerzo por despertar a seres extraordinarios quienes poseyendo el dominio de una sabiduría ancestral, de tanto saber quedaron ciegos, ¿y acaso se ha hecho fácil despertarlos al génesis del mundo nuevo?

Se comportan como los obreros malvados de la parábola de Ieoshua Ha Mashias (Jesucristo), se llenan de rabia contra los que le llevan la luz de la verdad para iluminar sus cuevas oscuras, cuando la reinante luz del nuevo día arropa toda la creación: ¿Quién os enseño a huir de la ira venidera? Mateo 3, 7.

La nación de Israel representa a un pueblo dentro de un territorio lacerado por una historia de masacres, de dolores y angustias. Ese pueblo tiene en su seno una herida abierta del conflicto con el pueblo palestino, viviendo este último en un gueto, bajo vigilancia y limitado de manera horrible en sus libertades.

Las naciones y pueblos sobre la tierra, adormecida bajo un hechizo maligno, después del fin del segundo conflicto bélico mundial, han sido testigos demenciales de las frecuentes orgias de violencias perpetradas contra una población civil indefensa de las huestes guerreristas del gobierno sionista.

Israel

El Estado de Israel de Theodor Herzl, es la expresión máxima de una empresa dirigida desde dimensiones ocultas cuya ideología política es la dominación mundial, como tal la han ejercido, infiltrándose en todos los gobiernos del mundo y siendo los artífices del ya inexistente “nuevo orden mundial”.

Sus manos oscuras diseñaron el edificio del mundo que va muriendo, sus maquinarias de guerras plagaron al mundo de mentiras y barbaries, llevando consigo un largo historial de intervencionismo y aniquilación de la raza humana, que muy bien pudiera reseñar la historia de la humanidad.

Solo basta hurgar un poquito para darse cuenta de sus horrores, ellos son los arquitectos de la estatua de oro y el horno de fuego de Nabucodonosor: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 6. Se hicieron con sigilo del poder financiero mundial para esclavizar mediante la deuda a las naciones, fueron casi dueños absolutos de las narrativas de los grandes medios de comunicación (investiguen).

Se vistieron con los ropajes del pueblo de Dios, aun cuando irreprensibles, sabios y destacados rabinos judíos, viviendo en palestina, niegan sus argumentos bíblicos en los que los sionistas han fundamentado su tesis: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, 9.

Con falsas doctrinas lograron penetrar en la iglesia cristiana, financiaron grandes ministerios y entrenaron en sus cuevas pestilentes a sus predicadores más connotados, ahora miembros de una elite de mega millonarios, como una estrategia de propaganda para ejercer una influencia significativa en el mundo de la fe en occidente. Para que podamos darnos cuenta de sus contrastes, hay quienes afirman que desde Israel se ejerce un monopolio sobre la industria de la pornografía a nivel mundial (investiguen).

Fueron los creadores de los bancos centrales, por poner un ejemplo el banco privado de la reserva federal de los EEUU (investiguen), que desde que surgió a principios del siglo pasado empobreció a esa rica nación de inmigrantes. En fin, los obreros malvados de la parábola de Ieoshua Ha Mashiah, han recibido sentencia del Rey de reyes, Netanyahu ya ha sido notificado: Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 8.

jpm-am

