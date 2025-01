Neoyorquinos reciben el 2025 con lluvia, truenos y confetis

NUEVA YORK.- Los neoyorquinos despidieron el 2024 y recibieron el 2025 con lluvia, truenos y relámpagos.

«3, 2, 1 Happy New Year!», fue el grito de la mutitud.

Se estima que un millón de personas desafiaron la tormenta y llenaron Times Square para ver caer la bola.

Al filo de la medianoche, las luces de la esfera se apagaron y aparecieron los números 2025.

«Gratificante, ¿no? Muchas horas de espera, pero valió la pena. Estamos aquí pasándola bien, deseándole a mucha gente muchas felicidades y próspero año nuevo y palante, es una experiencia inolvidable», dijo uno de los asistentes a la celebración.

«Vinimos preparados, equipados, es la primera vez que vengo, en lo personal y ya habíamos visto que no hay comida, no hay nada y pues ya. Me pedí en un Seven Eleven un sandwish, unas galletas y órale, a la aventura», agregó otro asistente.

Poco después de que el espectáculo concluyera a las 12 y 15 de esta madrugada, los Strongest de Nueva York estuvieron presentes para limpiar las más de tres mil libras de confeti que cayeron durante las celebraciones.

El Departamento de Limpieza dice que su equipo está formado por más de 280 trabajadores que, en promedio, recogen 53 toneladas de escombros.