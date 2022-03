NBA renovará canchas América Latina, incluida Rep. Dominicana

MÉXICO. – La NBA anunció hoy una nueva iniciativa de NBA Cares en Latinoamérica para renovar canchas de basquetbol en Argentina, Brasil, México y República Dominicana durante el resto de la temporada del 75 Aniversario de la liga en 2021-22.

Las renovaciones en la región son parte de la iniciativa NBA 75th Live, Learn or Play para crear y dedicar más de 50 nuevos centros NBA Cares Live, Learn or Play (lugares para vivir, aprender y jugar) durante la temporada 2021-22 y contarán con diseños únicos que muestran cada ciudad y la rica historia del país en un esfuerzo por inspirar a la próxima generación de líderes y atletas.

“Seguimos enfocados en usar el basquetbol para marcar una diferencia duradera en las comunidades de América Latina”, dijo Arnon de Mello, vicepresidente sénior y director general de NBA Latinoamérica. “La participación de la comunidad y el desarrollo del basquetbol juvenil están a la vanguardia de nuestros esfuerzos para hacer crecer el juego, y esta nueva iniciativa subraya nuestro compromiso de unir a las personas mediante la creación de lugares para que practiquen el deporte”.

La iniciativa comenzará en México el domingo 13 de marzo en Torreón, Coahuila, donde la NBA dedicará la recientemente renovada cancha NBA 75 Ejido de la Paz. El evento incluirá una ceremonia de inauguración seguida de una clínica de basquetbol juvenil “Her Time To Play” con el ex jugador de la NBA Horacio Llamas como instructor invitado. La NBA lanzó Her Time To Play en 2018 para inspirar a la próxima generación de niñas a jugar basquetbol de una manera positiva y saludable y brindarles formas de interactuar entre sí a través del deporte.

El ilustrador y músico mexicano Reez Ruiz trabajó con un grupo de artistas locales para diseñar la cancha, que resume el impacto que la NBA ha tenido en generaciones de jugadores y aficionados del basquetbol del norte de México. Los patrones en la línea de tres puntos rinden homenaje a grupos indígenas mexicanos como los Kikapúes de Coahuila, mientras que las estrellas que aparecen en el mural de la cancha sirven de inspiración a los jóvenes jugadores para perseguir sus sueños.

Cada cancha renovada reconocerá la histórica temporada del 75 Aniversario de la NBA mientras continúa el legado de la liga de apoyar y unir a las comunidades de Latinoamérica a través del basquetbol.

of-am