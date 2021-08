N. YORK: Dominicanos eran objetivo de ataque a balazos dejó 10 heridos

NUEVA YORK.- Dominicanos de los Trinitarios eran el objetivo de los pandilleros que provocaron un tiroteo en Queens que dejó al men os 10 heridos.

La Policía informó, sin embargo, que solo tres de los heridos pertenecen a los Trinitarios y que los otros siete eran transeúntes.

“Este es un ataque coordinado y descarado, a falta de una mejor expresión”, declaró en conferencia de prensa el subjefe de la Policía, Galen Frierson.

Dijo que los agresores conocían el área, por lo que se cubrieron el rostro, como se muestra en un video difundido por la Uniformada que muestra a dos hombres con sudaderas con capucha negras doblando la esquina en una acera antes de sacar armas, extender los brazos y disparar a un grupo frente a una lavandería.

Detrás de los agresores se ve a otros dos sujetos en motocicletas.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 1, 2021