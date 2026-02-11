Música salsa contagia público del Carnaval Vegano 2026

Chiquito Team Band

LA VEGA, República Dominicana. – La salsa de Chiquito Team Band y la música urbana de Amenazzy conquistaron el domingo el concierto del Carnaval Vegano, tras la segunda salida de los diablos cojuelos con su colorido y personajes en las calles de La Vega.

La gran tarima ubicada en la avenida Pedro A. Rivera recibió a miles de personas en la noche, quienes bailaron y corearon los éxitos de la orquesta Chiquito Team Band.

Entre ellos, “La llamada de mi ex”, “Lejos de ti”, “Lupita”, “Volveré”, “Tengo que colgar” y “Punto y aparte”.

AMENAZZY CONQUISTÓ

La juventud que se dio cita en este segundo concierto del Carnaval Vegano 2026, también vivió momentos de emociones con los temas del urbano Amenazzy, como “Solo”, “Ebrio”, Baby”, “Difícil de reemplazar”, “Si me emborracho” y “Voy después”.

Quedan pendientes las salidas y conciertos de los próximos domingos 15 y 22, y el viernes 27 de febrero.

CARNAVAL VEGANO EN TELEVISIÓN

El Carnaval Vegano llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general de esa fiesta popular en 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel,

Pamela Guzmán, Moisés Salcé y Claribel Adames.

También de Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.

agl/of-am