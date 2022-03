Multas ilegales de agentes de la Digesett

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías públicas es competencia propia de los ayuntamientos. En cambio el Intrant se encarga de regular y supervisar las terminales de pasajeros y de cargas y la Digesett de elaborar las actas de infracciones y fiscalizar la movilidad de personas y de mercancías.

El Centro Educativo Piolin Comunidad Escolar dedicado a la educación de niños de 1 a 5 años, ubicado en la calle X11 juegos sector el Millón con más de 270 alumnos, solicitó al ADN cambiar el doble sentido de su calle que es de Oeste-Este y Este-Oeste para que sea de Este a Oeste o sea de una sola vía por horas determinadas.

El ADN en el año 2018 realizó un levantamiento de los colegios que se encuentran en el área comprendida entre la Av. Nuñez de Caceres, Guarocuya, Francisco Prast Ramierez y la calle Hermana Roque Martinez y dictó la resolución 13/2019 para cambiar el sentido vial.

Para estos fines decidió designar el cambio del patrón de circulación en horarios de 7:00 AM a 9:00 AM y de 12:00 PM a 2:00 PM en las calles detalladas a continuación: 1-Circulación Calle X11 juegos: Oeste-Este 2-Circulación Calle Teatro Nacional: Norte-Sur. 3-Circulación de la calle Carmen Celia Balaguer: Sur-Norte

Aunque la Resolución emitida por el ADN es clara en el sentido de las vías, al delegar en el Intrant la señalización de estas tres calles, no solo cambiaron las horas acordadas sino que también de tres calles cambiaron totalmente el sentido vial de la calle más transitada.

El sentido de circulación de la calle Carmen Celia Balaguer y la de los X11 juegos están correctos pero ningún conductor incluyendo los padres de los niños y niñas de esos colegios cumplen la vía y siguen siendo de doble vías y no hay problemas por ser pequeñas.

Sin embargo en la calle Teatro Nacional que es de doble vía, el Intrant la dividió de una sola vía desde Sur-Norte de la 27 de febrero hasta la Francisco Prast Ramierez contrario a la Resolución y desde la Guarocuya de Norte-Sur también hasta la Francisco Prast Ramirez acorde a la Resolución.

En consecuencia los agentes de la Dissett han multado ilegalmente a cientos de conductores que transitan en la calle Teatro Nacional desde la Guarocuya de Norte a Sur camino a la 27 de Febrero pero además están sancionando fuera del horario establecido y hasta los fines de semanas sin estar incluidos.

Cuando le preguntamos a los agentes si han leído la resolución del ayuntamiento o si quieren que le entreguemos una copia de la misma dicen que a ellos no les importa la resolución y tienen algo de razón porque ellos solo obedecen las órdenes del Director de la Digesett.

Por la presión de los vecinos ya no multan todos los días sino algunos fines de semana que es peor pues no hay docencia. Hemos llamado la atención a los agentes de la Digeset para que asuman los horarios tal cual dice la resolución pero ellos no hacen caso.

A través del portal de denuncia del 311 pusimos de conocimiento al ayuntamiento, al intrant y a la Digeset la violación de esta resolución y han hecho caso omiso pues nunca se han dignado a darle respuesta a los requerimientos para solucionar este problema.

Si estas instituciones reguladoras no van a cumplir con esta resolución que el ADN la rescinda y si se deciden a cumplirlas que el Intrant se la entregue y se la explique a los agentes de la Digesett para que hagan operativos de calles y la apliquen correctamente.

Sin embargo, aun así, le advierto que ninguna institución evaluó el comportamiento de estas medidas porque de hacerlo se hubiera encontrado lo difícil que es su cumplimiento y aplicación porque la calle Teatro Nacional no tiene vías paralelas de escape y debe ser de doble vía.

Sea el Cabildo del DN o los propios ciudadanos sancionados deben pedir a la fiscalía de tránsito ubicada en el edificio de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en la avenida Expreso V Centenario esquina San Martín, en el sector Villa Juana del Distrito Nacional la anulación de estas multas.

