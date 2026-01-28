Multa de 60 millones de pesos a empresa por daño ambiental

Asimismo, la sentencia dispuso también que los procesados deben pagar las costas penales, informó el Ministerio Público este miércoles en un comunicado de prensa.

PROCESO CONTRA OS IMPUTADOS INICIO EN EL AÑ 2022

Dijo que el proceso inició en julio de 2022 y que la empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar impacto ambiental en torno a la Loma Redonda.

Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.

Además, la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas, afectó una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso.

Igualmente, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros, indicó el Ministerio Público.