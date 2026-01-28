Multa de 60 millones de pesos a empresa por daño ambiental

El área impactada fue de aproximadamente 100 tareas.
  • Por EFE
  • Fecha: 28/01/2026
Santo Domingo, 28 ene (EFE).- Un tribunal de primera instancia impuso una multa y una indemnización de 60 millones de pesos a la empresa Agroforestal MACAPI, así como una pena de dos años de prisión suspendida a su propietario, Manuel Castillo Pimentel, por los daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, en San José de Ocoa.
Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, dijo  que también deberán restaurar el área impactada de aproximadamente 100 tareas con un plan de reforestación con plantas nativas de la zona.

Asimismo, la sentencia dispuso también que los procesados deben pagar las costas penales, informó el Ministerio Público este miércoles en un comunicado de prensa.

PROCESO CONTRA OS IMPUTADOS INICIO EN EL AÑ 2022

Dijo que el proceso inició en julio de 2022 y que la empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar impacto ambiental en torno a la Loma Redonda.

Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.

Además, la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas, afectó una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso.

Igualmente, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros, indicó el Ministerio Público.

Miguel Esp
Miguel Esp
4 minutos hace

Fuerte con estos depredadores…

mervy
mervy
25 minutos hace

ESPEREMOS QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA. ESTEN ATENTOS QUE PRONTO APARECE UN POLITICO NEGOCIANDO O POR DINERO O POR VOTOS.

