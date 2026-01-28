Mujeres Infinitas consolida su impacto en la región nordeste

Kimberly García, Yoskeire Duarte, Carlos Machuca, Diandra Vasquez y Evelyn Henríquez.

NAGUA.- Más de 300 damas participaron el evento Mujeres Infinitas 2026, una experiencia que reunió a líderes, profesionales, emprendedoras y figuras influyentes en una jornada dedicada al crecimiento personal, el bienestar integral y el liderazgo femenino.

Las asistentes vivieron una propuesta diseñada para hacer una pausa consciente, conectar con las emociones y compartir herramientas prácticas para la vida personal y profesional. El evento integró paneles, conferencias, dinámicas guiadas, espacios de networking y momentos de reflexión, en un formato que trascendió el esquema tradicional de encuentros.

Entre las panelistas y conferencistas participantes se destacaron Kimberly García, Liza Blanco, Alfonsina Cepeda, Diandra Vásquez, Reyna Vásquez, Natali Vásquez, Priscila D’ Oleo, Lorena Tavárez, Lorina Tavárez, Evelyn Henríquez, Delisa Francisco, Albania Rodríguez y Yoskeire Duarte. La conducción del evento estuvo a cargo de Yindi Valeria.

Además del contenido formativo, Mujeres Infinitas 2026 ofreció una experiencia integral que incluyó gastronomía, bebidas, stands de patrocinadores, activaciones de marcas, regalos y rifas, bajo la producción general de Machuca Entertainment.

La iniciativa fue creada y producida por Carlos Machuca, comunicador y productor de eventos, como parte del ecosistema de proyectos MTS Infinito, una plataforma orientada al desarrollo cultural, social, deportivo y turístico de la provincia María Trinidad Sánchez. Entre los proyectos que forman parte de esta visión se destacan Mujeres Infinitas, Nagua in Color 5K, MTS Fashion Week y Miss María Trinidad Sánchez.

El evento contó con el patrocinio y respaldo de RM Asesores, RD Vial, Gri-Gri Explorer, Diógenes Iván Vásquez, Dra. Ninoska Svelti – ESTHÉC, Cervecería Nacional Dominicana (Corona), Greys Party City, Servicentro, Gobernación de la Provincia María Trinidad Sánchez, Alcisuk Cocina & Bar, Mundo Peke, La Reserva y D’Chefcito, Ola Body, entre otros aliados.

of-am