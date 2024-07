Mujeres en el Estado Mayor militar

El autor es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo

La República Dominicana ha demostrado avances significativos en la inclusión de la mujer en muchos aspectos, más los relacionados con la protección legal; pero en los asuntos de jerarquía y mando, falta mucho por avanzar.

Todavía nuestro país no cuenta con mujeres generales con licenciatura en Ciencias Militares, tampoco, existen muchas militares que hayan realizado los respectivos cursos imprescindibles para dirigir unidades. Muchas evaden, por lo que esas no deben dirigir hasta que cumplan los requisitos.

Dentro de lo que queremos destacar, es que existen mujeres militares de carrera, con todos los cursos y las experiencias en las unidades que en este próximo mes deseamos estén dirigiendo, no solo batallones:¿por qué no en el Estado Mayor?

Las mujeres están demostrando que son más transparentes en el manejo de los fondos públicos, además son excelentes administradoras y muy empáticas. Es tiempo de que las graduadas en el curso de Estado Mayor puedan ejercer.

Estamos seguros de que en un concurso transparente sobre las diferentes plazas del Estado Mayor y otras de peso y mando, sin duda, muchos caballeros oficiales no serían competencia. Si lo dudan, hagan una prueba con las más preparadas.

En esos casos, la Constitución es precisa con eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato. La Carta Magna establece en el artículo 39, numeral 4, lo siguiente: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”.

Las Fuerzas Armadas han firmado acuerdos de promover las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación a las mujeres. El mismo «Código de moral y ética» de las Fuerzas Armadas prohíbe la exclusión y discriminación a las mujeres.

Vemos que el tratamiento constitucional y legal, establece un régimen de carrera militar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y este se efectuará sin discriminación a las mujeres militares.

Cuando en todo un Estado Mayor podemos observar, que se encuentra compuesto en su totalidad por hombres, se recurre a acciones que implícitamente marginan las oficiales superiores.

Países desarrollados cuentan con mujeres dirigiendo el Ejército, ejemplo, Canadá. No puede existir ley que discrimine nuestras mujeres. Los puestos de liderazgos deben ser ocupados basados en la capacitación y experiencia. Si un hombre no ha dirigido un batallón y la mujer sí, lo ideal, a ocupar una plaza es la o el que haya dirigido un batallón. El Estado Mayor requiere, no muchas personas con canas o el tan dañino, «amiguismo»; sino los curso y la experiencia dirigiendo pelotones, compañías y batallones o, experiencia en alguna guerra.

El propio Sr. presidente manifestó que no permitirá privilegios ni discriminaciones, desigualdad e injusticias. Aplicará en todas las instituciones y sectores acciones contra la discriminación a la mujer.

El mandatario manifestó: «Las mujeres dominicanas son el principal objetivo de las políticas públicas de este gobierno» y continuó diciendo que tendrán oportunidades de progreso en todos los ámbitos…

