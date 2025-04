La increíble huida de SD en 1960 de Tirso Mejía Ricart 

«Me gustaría mencionar una cosa más sobre la República Dominicana. Un día un estudiante entró en mi oficina muy atemorizado. Dijo que lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar, lo iban a torturar. Un grandulón que pertenecía a una de las mejores familias. Estaba asustado con razón. Yo sabía lo que podía pasarle. Había un movimiento secreto entre los jóvenes estudiantes y Trujillo se moría por obtener los nombres de todas estas personas. Si atrapaba a uno de ellos, podría torturarlo y obligarlo a dar los nombres de los demás. Así que cuando lo escuché, lo que vi fue a este muchacho que sería llevado a las cámaras de tortura, maltratado y quizás asesinado y que a un montón de otros muchachos les sucedería lo mismo. Todo lo que pude pensar fue que eso simplemente no debía suceder. Así que le dije: «Bueno, puedes quedarte aquí». Tenía un pequeño baño al lado de la oficina y lo metí allí. Estaba terriblemente apretado y era un cajón caliente; en ese momento no había aire acondicionado en la Embajada. Le señalé: «Quédate ahí hasta que piense qué hacer». Creo que pasó allí dos días. Nadie en la Embajada lo sabía, excepto John Barfield (agregado político), con oficina al otro lado del baño.

Durante un par de días mantuve al joven y le llevé comida de la casa, todavía pensando qué hacer. Finalmente llegó un compañero, Dan Kirtley, el piloto del avión de la misión naval. Fue el último en abandonar el país de lo que había sido la Embajada. Entró a despedirse y de repente me asaltó una idea brillante: «Dan, ¿estarías dispuesto a emprender una pequeña aventura por tu viejo amigo?» Respondió: «¿Qué quieres?» Dan siempre fue un hombre de acción, le informé que tenía a esa persona y describí la situación: «O lo van a torturar o matar y también a muchos otros, y me pregunto si en tu último vuelo desde República Dominicana lo llevarías contigo». Su respuesta fue: «Lo tienes en mi avión a las 2:00 de la tarde y lo llevaré».

Bueno, existían obstáculos a salvar casi insuperables entre la Oficina y el Aeropuerto: cómo sacarlo de la Oficina, por ejemplo. Primero tuve que llevarlo a la Residencia. La Oficina y la Residencia compartían una cuadra y entre ambas mediaba un amplio césped y una piscina. Barfield propuso: «Puedo hacer retroceder el auto hasta la puerta de su oficina y acomodarlo en el maletero». Le respondí: «Eso es demasiado obvio. Vamos a la Oficina de la Embajada como si nada pasara y quizás nadie se dé cuenta. Si alguien lo notara, diré que era Bill Raft, el guardia marino más parecido al joven. Así lo hicimos.

El garaje de la Embajada se hallaba en la parte trasera. Lo llevamos allí y saqué el auto. Llegamos a mitad de la salida a la calle y le dije al joven: «Voy a abrir el maletero y te metes». Cuando abría el maletero los sirvientes de la Embajada salieron de la cocina y nos vieron. Así que contraordené: «No, no te metas en el maletero» y lo cerré. Entonces le señalé: «Ponte en el asiento delantero entre John y yo. Siéntate ahí». Por supuesto, no quería que me vieran guardando a alguien en el maletero. Le comenté: «Si dicen algo, diré que apostábamos a ver si cabías en el baúl».

Al final de la vía interior se hallaba la calle y en una colina que lo dominaba todo estaba el Palacio de la Policía Nacional. Por supuesto, no todos allí nos miraban, pero había que tenerlo en cuenta. Así que salimos e iniciamos la marcha al Aeropuerto y el joven tomó un periódico para esconderse detrás de él. Le dije que dejara eso y actuara natural. Condujimos por la ciudad, tomamos la autopista hacia el Aeropuerto y aproximadamente a tres cuartas partes del recorrido, en un tramo donde se podía ver que a ambos lados no venía nadie, le indiqué: «Ahora entra al maletero». Así que quedó allí y manejamos el resto de la ruta hacia el Aeropuerto.

En el aeropuerto

Nos dirigimos donde se hallaba el avión de Dan Kirtley, apartado de otros aviones. Dan preguntó: «¿Está ahí?» «Sí, respondí, él está en el maletero». Había una puerta muy baja en el avión y señaló: «Usted retroceda con el auto hasta la puerta». Justo cuando lo hacía, apareció un dominicano que merodeaba por el Aeropuerto y solía ayudar a Dan. Comenté: «¿Y ahora qué?» Dan miró alrededor y mandó al dominicano: «Oye, consigue una bomba de aire, que el auto del cónsul tiene un neumático bajo y no puede manejar así». Aprovechando que el hombre salió de escena, di reversa con el auto hasta aproximarlo al avión y el tipo se metió en la nave.

Había una torre con controladores aéreos y no sabía lo que estaban viendo. Por fortuna sucedió algo infrecuente: tres vuelos internacionales coincidieron simultáneamente, creo que uno despegaba y los otros llegaban; y además empezó a llover. Fue simplemente suerte. Miré nervioso mientras Dan salía para Puerto Rico con su pasajero. Regresé a la Oficina y envié de inmediato un mensaje a través de mi canal de la CIA, en el que afirmaba: probablemente rompí todas las reglas del manual, pero una cosa sabía, no podía dejar que atraparan a este tipo. A menudo me pregunto dónde estará ahora».

