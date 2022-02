Mujer se encadena verja Palacio, pide empleo prometido campaña

Esperanza Altagracia.

SANTO DOMINGO.- Una mujer se encadenó este martes a una verja del Palacio Presidencial, en demanda de hablar con el presidente Luis Abinader para que le de el empleo que le prometieron durante la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La dama, identificada sólo como Esperanza Altagracia, dijo no se irá del lugar hasta tanto el Mandatario le reciba y atienda sus demandas, ya que solo quiere su nombramiento por el cual habría trabajado en la campaña pasada.

DICE FUNCIONARIOS LE PIDEN SEXO POR EMPLEO

Alega que algunos funcionarios de La Romana le habrían ofrecido tener relaciones sexuales con ella a cambio de nombrarla en algún cargo dentro del Gobierno.

Ante preguntas de periodistas sobre los nombres de esos funcionarios, dijo que sólo les dirá de quienes se trata al Presidente cuando la reciba y escuche su petición.

Dijo que tomó la decisión de encadenarse porque habría tratado de obtener una cita con Abinader pero que no habido «forma humana» de que éste la reciba.

“Yo no estoy pidiendo una botella en el Gobierno, yo me lo he ganado, en el este los funcionarios en cargos de direcciones tienen una vagabundería y no toman las llamadas”, dice Esperanza Altagracia.

Dijo que aspiró a una regiduría en La Romana, tras no poder alcanzar los votos suficientes, no ha sido tampoco considerada para otra posición, por lo que solicita al presidente su ayuda.

