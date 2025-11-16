Muerte de bebé reaviva dudas sobre centro migratorio Haina
Santo Domingo, 16 nov (Prensa Latina) El reciente fallecimiento de un recién nacido volvió a colocar hoy en el centro del escrutinio público al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en la provincia dominicana de San Cristóbal.
De acuerdo con la Dirección General de Migración (DGM), el bebé era hijo de Melisa Jean Batista, ciudadana haitiana de 20 años, detenida en Baní por su condición migratoria irregular y trasladada al centro junto a su hijo.
Ambos fueron evaluados por el personal médico al ingresar, encontrándose en condiciones generales estables y sin signos de alarma.
Según relató la madre, mientras lo amamantaba este presentó un episodio de inquietud, seguido de hipo y dificultad respiratoria, precisó la fuente en una nota.
De inmediato fue auxiliado por el personal médico, trasladado al dispensario del centro y sometido a maniobras para intentar estabilizarlo. Paralelamente se activó el protocolo de emergencias y se solicitó asistencia al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, indicó la DGM.
A su llegada, el equipo del 9-1-1 continuó las maniobras de reanimación y dispuso su traslado al hospital de San Cristóbal, donde no fue posible restablecer los signos vitales del menor.
La DGM informó que la madre recibe acompañamiento emocional y atención médica por parte de psicólogos y profesionales de la institución, en consideración a su estado emocional.
Comunicó que inició una investigación en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Central de Investigaciones Criminales y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)con el propósito de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar la transparencia del proceso, conforme a los protocolos institucionales.
