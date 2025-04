Muere Val Kilmer, protagonista de Top Gun y Batman Forever

Coppola describió a Kilmer como «una persona maravillosa con la que trabajar» y a la que era «un placer conocer». Howard, por su parte, elogió su «impresionante repertorio como actor».

«En películas como Real Genius, Top Gun, Top Secret! mostró un rango de personajes tan convincentes que es probable que mucha gente, incluso ahora, no se diera cuenta de que estaba ante el mismo actor».

Coppola, quien dirigió en 2011 a Kilmer en Twixt , declaró en un comunicado que «Val Kilmer era el actor más talentoso en su escuela secundaria, y ese talento no hizo más que crecer a lo largo de su vida».

«Eras una chispa explosiva: inteligente, desafiante, valiente y tremendamente creativo. Ya no quedan muchas personas así», añadió.

Kilmer protagonizó la fantasía Willow y el thriller policial Kill Me Again , ambas junto a la actriz británica Joanne Whalley, con quien se casó en 1988. La pareja tuvo dos hijos, aunque se divorciaron 8 años después de casarse.

«Brillante, subestimado y difícil»

Tenía un alcance extraordinario: sobresalía tanto en comedias, westerns, dramas policiales, biografías musicales como en películas de acción y aventuras, pero esto no siempre fue reconocido por la industria del cine.

Su capacidad actoral tuvo uno de sus puntos más altos cuando interpretó a Jim Morrison en la biopic de The Doors, dirigida por Oliver Stone.

Fiel a su estilo perfeccionista, Kilmer bajó de peso y se aprendió de memoria 50 canciones de The Doors, además de pasar tiempo en un estudio perfeccionando el estilo escénico de Morrison.

En su biografía de Oliver Stone publicada en 1996, James Riordan afirmó que los miembros sobrevivientes de The Doors no podían distinguir entre las grabaciones de Kilmer cantando sus canciones y las originales de Morrison.

«Desafiante, no exigente»

Pero más tarde declaró que no se había sentido cómodo con el papel y rechazó interpretarlo en la secuela, «Batman y Robin».

«No me gusta Val Kilmer», dijo. «No me gusta su ética de trabajo y no quiero volver a estar asociado con él nunca más».