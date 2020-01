Muere en accidente hombre trató de huir tras herir con machete exesposa

Juan Omar Torres Díaz

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Murió un hombre que se estrelló contra un poste del tendido eléctrico cuando trató de escapar tras haber herido a su exesposa de varios machetazos en el municipio Sabana Iglesia, de aquí.

El muerto es Juan Omar Torres Díaz, de 39 años y quien residía en la comunidad Monte de la Zanja, y la herida Anny Grissel Mercedes, de 31.

La mujer se desplazaba en una motocicleta por la calle José Piñeyro, próximo a la Junta Electoral de Sabana Iglesia, y Torres Díaz la derribó y le propinó varios machetazos.

Mercedes, quien es oriunda de San Francisco de Macorís, fue llevada a un hosp[ital de la zona, donde la atendieron y despacharon a su casa.

“Cuando yo caigo, el haló por el machete y yo lo que hice fue que lo abracé para que no me cortara, y como quiera me cortó, yo lo que hice fue tumbarlo y pedir auxilio para que el no me matara”, explicó la mujer.

Contó que Torres Díaz estaba celoso y que el miércoles dañó los neumáticos de un vehículo que ella había rentado.

“Esto estaba ocurriendo desde el pasado domingo, y yo estaba durmiendo entre los montes para que él no me encontrara y me matara”, indicó.

La pareja se había separado hace unos años; sin embargo, Torres Díaz asediaba constantemente a Mercedes para que regresara con él.

jt/am