Muere Elsa Aguirre, la última diva del cine de oro mexicano

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MEXICO.- La actriz mexicana Elsa Aguirre, una de las últimas grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 14 de julio de 2026 a los 95 años en su residencia de Cuernavaca, Morelos.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Según reportes preliminares, la causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre desarrolló una carrera artística de más de ocho décadas y participó en numerosas películas emblemáticas del cine mexicano, compartiendo escena con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz.

Entre sus producciones más recordadas figuran Ojos de juventud, La mujer que yo amé y Cuidado con el amor.

En los últimos años se mantuvo alejada de los reflectores, dedicada al yoga, la meditación y actividades relacionadas con el bienestar personal. Apenas unos meses antes de su fallecimiento había recibido un homenaje por sus más de 80 años de trayectoria artística.

Su muerte representa una gran pérdida para la cultura mexicana y marca la partida de una de las actrices más icónicas y admiradas de la historia del cine en México.

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