Muere el cantante Diómedes Núñez, líder del Grupo Mío

SANTO DOMINGO.- Murió este domingo el cantante Diomedes Núñez, líder de la agrupación merenguera el Grupo Mío. Tenía 58 años.

La información de su fallecimiento fue comunicada por el productor Alberto Bernabé (Bebeto), a través de sus redes sociales.

«Lamentablemente acaba de fallecer el merenguero Diomedes, debido a complicaciones de salud. Paz a su alma, que Dios lo tenga en la gloria. Te queremos, descansa en paz», expresó Bernabé.

En abril de 2024, Núñez, quien fue una de las voces estelares de los «Años Dorados del Merengue», fue diagnosticado con una seria afección en los riñones, por la que tuvo que ser dializado.

SUS PROBLEMAS DE SALUD

Diomedes Núñez nació en Santa Cruz del municipio Mao ubicado en al provincia Valverde, el 3 de febrero de 1967.Hijo de Zunilda Guzmán y del trompetista Diosnedy Núñez, mejor conocido como Papirilo».

Para el año 2023 tuvo, solo en diciembre, 56 presentaciones y en una noche de esas, cantando en un bar, se dio cuenta de que tenía las extremidades inferiores y el vientre muy hinchados, lo que provocó que asistiera al hospital.

RELATO DE SU ENFERMEDAD

En ese momento, confesó en una entrevista, «pensé que podría morir» y que eso fue el resultado de ser una persona hipertensa, pero sin presentar síntomas. Luego de ahí, se mantuvo en un proceso de recuperación.

“Yo tenía presión alta y nunca me dio mareo ni dolor de cabeza, yo trabajaba normal lo único que veía era que había perdido peso y eso me hacía sentir feliz porque me veía bien”, comentó semanas después de haber recibido atención medica.

Luego de pasar por está etapa de su vida decidió grabar el merengue «Un día especial», dedicado a aquellas personas que han sentido que sin Dios no se había podido salir de la situación o enfermedad que lo aquejaba.

SUS EXITOS

Entre sus éxitos en el merengue se encuentran Esto se encendió, Esto es pa hombre, Una chica bien, Balsié, Mi locura, El soñador, Si tu piensas que no te amo y Ya empezó la fiesta, entre otros.

