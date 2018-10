FRANCIA: Muere a los 94 años el titán de la canción francesa, Charles Aznavour

PARIS.- El cantante y actor francés Charles Aznavour ha fallecido hoy a los 94 años de edad.

Aznavour fue encontrado en su domicilio en Apilles (Francia), donde acababa de regresar de una gira por Japón, después de haber tenido que cancelar varios conciertos este verano tras una caída por la que se fracturó un brazo.

Nacido en París en 1924 de padres armenios, está considerado uno de los principales embajadores de la música francesa gracias a interpretar himnos conocidos mundialmente como Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà o La Bohème.

En su haber siempre quedarán sus 1200 temas cantados en siete idiomas distintos, los conciertos con los que recorrió 94 países y sus más de 100 millones de copias vendidas durante siete décadas de carrera.

Aznavour también fue una figura estrechamente ligada al cine,ya que actuó a las órdenes de directores de la talla de Truffaut y Michael Winner, y prestó su música a diversas producciones incluso en la última década. Entre ellas, For me, formidable para la película Siete almas de Will Smith.