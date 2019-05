Mucha seguridad, mucha tecnología ¿y Qurinito pa´cuándo?

POR RAMÓN PERALTA

A mas de dos años de una vigilancia y un seguimiento mal hecho, luego de una contrainteligencia, la cual consistía en hacer todos los días lo mismo, las mismas rutas, las mismas calles, es decir los mismos hábitos, puede descubrir tantas cosas que podría escribir un libro, solo de este tema y créanme lo haría con muchas paginas.

Primero: Pude comprobar que nuestras instituciones tienen una gran cantidad de hombres y mujeres de todas las clases y estatus sociales los cuales utilizan siempre que sea necesario.

Estas personas van desde vendedores en los semáforos, los tapones, fruteros, vendedores de agua, moto conchos, guachimanes, personal de instituciones publicas o privadas, carro públicos, taxis, guaguas, vehículos rotulados con nombre de contratistas de las compañías de electricidad, teléfonos y cable (EDESUR, EDEESTE, EDENORTE, CLARO, ALTICE, ASTER) camiones, helicópteros etc., Etc., etc…..

En cuanto a tecnología, no es como muchos creen que estamos obsoletos, nuestro país cuenta con tecnología de ultima generación con la cual hacen vigilancia y dan seguimiento, en la reseña periodística relacionada con la condena del narcotraficante llamado el gringo se resalta lo siguiente: ´´Fruto de las indagaciones, las autoridades de la DNCD, solicitaron autorizaciones de intercepciones de llamadas telefónicas y pusieron alrededor de los sospechosos, vigilancias físicas y electrónicas´´

En cuanto a la vigilancia física nuestras instituciones hacen un ridículo puesto que son muy evidentes, al menos para una persona que tenga el mínimo conocimiento de los que es inteligencia y contra inteligencia operativa, ya que los motores hacen siempre las mismas señales, los carros y las personas que simulan estar paradas en una calle, muchos silbidos y macha pasadera de gente y vehículos al frente de la casa del perseguido, siempre se visualizaran muchos vehículos raros, 24 horas los siete días de la semana, aunque este seguimiento personal debo decir sirve para hacer la bitácoras de lo que hace cada día ese perseguido, lo cual acompañan de videos y fotografías, para mi en vigilancia personalizada se lleva si acaso un 1 de 10 puntos.

Y le damos ese uno por la capacidad que tienen para infiltrase en el circulo de un perseguido o vigilado, en la mayoría de los casos se infiltran con los vecinos, amigos, conocidos y hasta familiares, se de un caso que la esposa y varios miembros de la familia de ellas eran los infiltrados, en otro caso utilizan domesticas y hasta los seguridad o conserje de los apartamentos y residenciales, pero reitero son muy evidentes por eso mi baja puntuación en este punto.

Al hablar de la vigilancia electrónica debemos decir que en este punto como señalamos mas arriba estamos a la vanguardia, nuestras instituciones no solo saben interceptar teléfonos celulares y residenciales, también lo hacen con las redes sociales y los correos electrónicos, no existe un sistema impenetrable, todo sistemas electrónico puede ser hackeado, pero la vigilancia electrónica comprende el uso de drones, y la nueva forma de seguimiento los Smart Birt (pajaritos o aves), interceptaciones de señales digitales tales como la señal de la alarma del auto, introducción de micrófonos y GPS a los vehículos, en la oficina y hasta en la casa, además de estas utilizan laser o luces no visible al expectrum humano, pero al lente de la cámara le afecta y lo descontrola y las cámaras comienzan a fallar a parpadear y otras se ponen que queman, estas intercepción de señal es posible con un aparato el cual instalan al frente de la persona perseguida y se distingue por tener una antena de metal como la que utilizaban las TV, de frente a la casa o apto. del vigilado, cuentan además con micrófonos y sistemas de audios que permiten escuchar los que se diga a distancia, al igual que cámara de video y fotografías con un macro zoom el cual a distancia permite fotografiar y hacer videos como si estuvieras cerca y por ultimo aunque me faltan mas sistemas y métodos de vigilancia y seguimiento tanto personal como electrónicos, las cedulas poseen un micro chip el cual puede ser utilizado como GPS, para perseguir al objetivo y la ultima tecnología que están utilizando es con luces que envían señales a la computadoras de los vehículos, todo esta narrativa parece sacada de una película de ficción pero no, no es así, es mas creo que quede corto en describir los métodos, formas y tecnología utilizada.

Ahora bien en un país con tanta inteligencia, con tanta tecnología, la cual la utilizan con un simple mortal, por que no la utilizan para encontrar a Quirinito, será que este habrá hecho alguna negociación con las autoridades? O será que la vuelta le ha quedado grande a todas las instituciones militares, civiles y de inteligencia del estado?

Por lo pronto usted ciudadano de a pies hijo de machepa, sin rango y si padrino cuídese que usted no sabe quien puede ser su perseguidor para armarle un trompo…

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.