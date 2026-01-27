MP presentará más imputados caso Senasa, dice Procuradora
Los que insisten en lo contrario, señaló, «que cambien sus fuentes porque son muy malas».
Además de Hazim, están en prisión preventiva Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto, guardan prisión domiciliaria Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella.
Hazim está señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una presunta red mafiosa que estafó a la aseguradora de salud estatal por más de 15,000 millones de pesos durante los últimos 5 años.
El pasado 20 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 3 de febrero el proceso de apelación interpuesto por los imputados.
Ese mismo día, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió de que «todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de Senasa va a estar sentado en el banquillo de los acusados», asegurando que «habrá una versión 2.0» de este caso, «en el menor tiempo posible».
Ese criminal dizque millonarios de cuna,llamado . santiao Hassim, deberia ser condenado al «paredo’n de afusilamiento», por robarles el dinero a’ los pobres emfermos, que no tienen amparo de nadies, puesqueremos «ujsticia Berdadera», no perdo’n, ni libertad bajo ianza, pues se acabaro’n las aabunderia de los pasado obierno de «corrupcio’n, del P.L.D., y su complices de las»bandas Morada’ «justicia es, lo quieres el pais.con S.Hazim.,
Le arreglaron el mundo a Abinader con ponerlo en 15 mil milloncitos, cuando eso pasa de 100 mil millones. A sabiendas de que el y su gobierno son los principales imputatados.
El PUEBLO DOMINICANI, NO DESEAS Y NO QUIERES QUE QUE SOLAMENTE LO METAN PRESOS A EL Y SUS COMPLICES, TIENEN QUE CONDENARLOS AQUE DEVUELVAN LO ROBADO Y 40 ANOS de CARCEl PARA DAR EJEMPLO A TODOS LOS ACUSADOS, HA QUE LLEVAR ESTO HASTA LA ULTIMAS CONSECUENCIAS, POR EJ: LA MAYORIA DELOS HERRMANOS DE DANILO, CUANDO ESTE FUE PRESIDENTE.
La cadena corrupta de SeNasa es bien larga. De extremo a extremo de la media isla. Esperamos mas nombres…