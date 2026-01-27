MP presentará más imputados caso Senasa, dice Procuradora

Yeni Berenice Reynoso ofrece declaraciones a periodistas.

Santo Domingo, 27 ene (EFE).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, insistió este martes en que se presentarán nuevas imputaciones por el presunto fraude de más de 15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Por este caso están en la cárcel siete personas, entre ellas el exdirector de la institución, Santiago Hazim.

«El Ministerio Público lo anunció y lo reitera», dijo Reynoso en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la oficina de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilítico de Migrantes y Trata de Personas. Los que insisten en lo contrario, señaló, «que cambien sus fuentes porque son muy malas». OTROS IMPUTADOS EN PRISION POR EL CASO Además de Hazim, están en prisión preventiva Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. En tanto, guardan prisión domiciliaria Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella. Hazim está señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una presunta red mafiosa que estafó a la aseguradora de salud estatal por más de 15,000 millones de pesos durante los últimos 5 años. PROCESO DE APELACION SERA EL 3 DE FEBRERO El pasado 20 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 3 de febrero el proceso de apelación interpuesto por los imputados. Ese mismo día, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió de que «todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de Senasa va a estar sentado en el banquillo de los acusados», asegurando que «habrá una versión 2.0» de este caso, «en el menor tiempo posible». an/am