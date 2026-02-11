Morín, Mateo y Peguero se coronan campeones boliche

SANTO DOMINGO.- Paula Morín, Ricardo Mateo y Domingo Peguero se proclamaron campeones en sus respectivas categorías en el torneo Nacional de Boliche celebrado en las canchas del Sebelén Bowlin Center.

El certamen se llevó a cabo en las categorías B, C y D, organizado por la Federación Dominicana de Boliche, que preside Francis Soto.

La categoría B femenino fue conquistada por Paula Morín, con 2,077 pines derribados en sus 12 juegos disputados, mientras que Yaniris de la Cruz ocupó el segundo peldaño, con 1,973 pines al suelo, y Crystal Rivas obtuvo el tercer puesto al sumar 1,932 pines

En la rama masculina, Michael Martínez se hizo del oro, con 2,426 pines acumulados, seguido por Héctor Rodríguez, plata, con 2,415 pines derribado,s y Hamlet Flores logró el bronce con 2,401 pines en los 12 juegos.

El campeón nacional categoría C fue Ricardo Mateo, con una media de 191 pines tumbados en los 12 juegos disputados para un total de 2,299 pines, en tanto que la presea de plata fue para Lucho Campusano, con 2,273 pines derribados, y el bronce recayó sobre el joven Patrick NG, quien acumuló 2,229 pines.

En la categoría D se adjudicó la presea dorada Domingo Peguero, con 2,222 pines, mientras que la plata la ganó Rudy Mateo, con 2,161 pines enviados al suelo, y Osvaldo Rijo sumó el bronce con 2,092 pines.

En el Torneo Nacional participaron más de 100 jugadores durante tres fines de semana en las instalaciones del Sebelén Bowling Center. Francis Soto, presidente de la FEBODOM, agradeció a todos los atletas, entrenadores y colaboradores que participaron en el Torneo Nacional.