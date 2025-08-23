Acosta pide confiar en promesa Abinader sobre cupos escuelas

Moreta durante la entrega de útiles escolares.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, entregó mascotas y libros de texto a estudiantes que se integrarán la semana entrante a las clases.

Pidió a los padres y tutores tener confianza en la promesa del presidente Luis Abinader de que ni un solo niño quedará fuera de las aulas.

Durante el operativo de entrega de útiles escolares escuchó a los cabezas de familia plantear lo caro que están los libros de textos, mascotas y uniformes, sobre todo para satisfacer las necesidades de los inscritos en colegios.

Resaltó que el Mandatario está trabajando para facilitar que la enseñanza llegue a todos los dominicanos, sin importar sus condiciones económicas o sociales, por lo que hay que tener esperanza y fe en su ejecutoria.

RESALTA LABOR DE ABINADER EN EDUCACION

Acosta Moreta propuso que el período escolar que inicia la próxima semana tenga como consigna “Año de la disciplina y los valores patrios”.

«A las aulas hay que llevar la disciplina, por lo que se tienen que ampliar la vigilancia y las medidas de seguridad a la entrada de los planteles», indicó.

Recordó que el pasado año se registraron mochilas de alumnos y se llegó a encontrar cuchillos, manoplas y otros artefactos peligrosos.

Sostuvo que esa disciplina tiene que comenzar por poner un asistente administrativo en los baños de las escuelas, para evitar que allí se lleven a cabo desde actos reñidos con la moral, hasta manifiestas faltas de higiene, y el colorar letreros calumniosos.

