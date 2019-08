Montas promete reorientar rumbo del país para beneficiar a los pobres

JUMA, BONAO. – El ingeniero Temístocles Montás afirmó aquí que de ganar la nominación presidencial peledeísta y ser escogido Presidente de la República, se compromete a encabezar un gobierno focalizado en disminuir pobreza en el entendido de que hasta ahora el crecimiento económico que ha tenido el país solo ha beneficiado a los ricos.

“Si bien hemos contribuido a echar adelante este país, quienes se han beneficiado hasta ahora son los ricos, no son los pobres, hay muchos pobres pasando calamidades, aunque debo reconocer que hay mucha gente que ha avanzado, pero realmente los grandes beneficiarios son la gente rica”, proclamó Montás, asegurando que “ahora necesitamos que ese crecimiento económico les llegue a ustedes y que ustedes sientan que el PLD les está beneficiando”.

Montás dijo que ha demostrado que está en capacidad de reorientar el rumbo de este país porque si “hay alguien entre los candidatos actuales del PLD que se ha preparado realmente para gobernar este país, ese he sido yo compañeros”. “Si hay uno de los compañeros del PLD con capacidad, con experiencia y además capaz de renovar este país es quien les habla porque además lo he demostrado”.

El aspirante presidencial peledeísta encabezó el sábado un intenso recorrido por la provincia Monseñor Nouel, que abarcó sectores de la periferia del municipio de Bonao, así como las comunidades de Bejucal, Juma, Caño Grande, Bonaito y Piedra Blanca, donde encabezó encuentros con la participación de dirigentes y activistas de su partido, así como de organizaciones comunitarias.

Aprovechó para llamar a votar por su precandidatura en las primarias del 6 de octubre, recordando su condición de fundador del PLD y como el púnico dirigente junto al fenecido José Joaquín Bidó Medina que ha sido miembro de todos los comités central del PLD.

“Yo veo al PLD como mi hijo, a mí me duele el PLD, me duele la suerte del PLD, si ustedes quieren alguien que sea doliente del PLD voten por mí que me va a tener presente”, agregó Montás, dirigiendo su mensaje especialmente “a la gente humilde porque ahora más que nunca se necesita que el gobierno se preocupe por ustedes”

Montás reconoció que en la actualidad la dirigencia del PLD “se ha olvidado de ustedes, el presidente del partido y el secretario general están en las nubes, el partido no tiene dirección.

HARA VISITAS SORPRESAS A LOS PELEDEÍSTAS

“Necesitamos que a partir del 2020 no solo tengamos un nuevo gobierno, sino que tengamos nuevas autoridades del partido, autoridades que les preocupe la suerte de los compañeros y que sepan que esos compañeros son los que hacen los gobiernos, que son los que se fajan para que los compañeros lleguen a ser Presidente de la Republica, lleguen a ser senadores, diputados, síndicos y regidores, por tanto, es a ellos que nos debemos y es a ellos a quienes debemos prestar atención”, dijo.

En este orden, alabó las visitas sorpresas del Presidente Danilo Medina, porque a través de ellas el gobernante “nos demostró que el presidente es un hombre de carne y hueso, que no vive allá en el cielo, que es un hombre igual que todos nosotros”.

Entre los dirigentes peledeístas que se reunieron con Montás en el curso del recorrido se encuentran Pedro Jiménez (Chicho Lao), Alcalde del Distrito Municipal de Juma; Francisco Vargas, el doctor Víctor Rodríguez, quien encabezó un operativo médico en el sector Santa Rosa, de Bonao; Mario Piña y Andrés Díaz, estos últimos dirigentes peledeístas en Piedra Blanca.

