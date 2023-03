Montás: Medios atentan contra la dignidad procesados en justicia

Temístocles Montás.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Temístocles Montás, opinó este lunes que los medios de comunicación atentan contra la dignidad de personas por ser el primer juez en los casos de investigación judicial.

“Aquí se condena en los medios de comunicación y eso no es correcto, no se está respetando ni siquiera la dignidad de las personas”, expresó el ex ministro de Economía y Planificación y Desarrollo.

Criticó que se juzgue a las personas muchas veces antes de que un juez conozca el caso, calificando esta situación como una debilidad institucional, que irrespeta los derechos humanos y el debido proceso.

POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO

En otro orden, Montás criticó que el Gobierno no haya tenido cambios en la política económica y resaltó que en la República Dominicana existe clase media por los logros alcanzados en la gestión del partido opositor.

“Que elementos nuevos de política económica ha introducido este Gobierno?, ningún elemento nuevo. La política fiscal prácticamente tiene los mismos criterios que utilizó el PLD”. Así expresó el también ingeniero, al tiempo que indicó que si existen cambios actuales, estos deben verse reflejados en la composición del gasto público.

Montas, se refirió además a la deuda pública y aseguró que en dos años de gestión del presidente de la República Dominicana Luis Abinader, el país está más endeudado que en los cuatro años de Gobierno del ex presidente Danilo Medina.

“Este gobierno prácticamente en dos años, le metió más deudas que en cuatro años que le metió Danilo Medina a su gestión gubernamental”, al ser entrevistado en el programa “El Matutino del País”, transmitido por el Canal del Sol y conducido por Francis Moya, Ulises Jiménez, Roberto Monclus, Ana Jiménez, Juan Cruz Trifolio, Vianca Abreu y Rosa María Jiménez.

Dijo que la actual gestión no ha dado pie con bola con el tema del costo de la vida, «ha habido una elevación importante, el tema de inflación y el temor de la población de salir a las calles de noche”.

