Modernización fiscal mal enfocado: primero, cortar evasión

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami.

Medidas fiscales y tributarias del proyecto modernización fiscal sometido en este mes al Congreso dominicano han dejado perplejos a muchos.

Se enfoca mal el tema, no se supo vender concepto de que lo importante hoy es cortar la evasión, elusión y aumentar número de contribuyentes, pues un 47% evadiendo es lo que debemos achicar.

Revisemos los aumentos del 18% a todo comestible y bebida, primero parar gastos tributarios por exoneraciones empezando con topes en Congreso, cero cofrecitos, con 2 exoneraciones autos alta gama y a empresas con más de 40 años de incentivos que no reditúan a nación, ni empleos nuevos, ni asumen costo de luz y basura de sus emporios, Eso primero.

Buscar recaudar más en IPI a propiedades inmuebles donde Ud. vive, no las alquila, al marbete para circular, al selectivo al consumo de alcohol, pueden venir después congresistas, no acepten le bajen línea de que todo debe ser ahora, con mayoría en Congreso, el 2028 los está esperando. Primero, lo primero, cortar evasión, que todos paguemos quiere la nación.

Yo apoyo reforma por la alta evasión que existe y se debe ir cerrando el círculo de la evasión de aquellos contribuyentes considerados de alto riesgo. Voy más lejos, todos los dominicanos deben estar habilitados para recibir incentivos por denunciar evasión de impuestos, con regulaciones y pruebas concretas aportadas por el denunciante que deben servir para establecer una “omisión o indebida determinación de impuestos”.

¿De cuánto sería la bonificación para el denunciante?

Agregar al proyecto de ley en curso un artículo dando un 20% “del total mayor saldo a pagar que se liquide en la respectiva declaración tributaria, siempre que la citada declaración presentada corregida haya sido paga en su totalidad, se puede.

Por ejemplo: alguien presentó una declaración de renta que le arrojó a pagar 5 millones de pesos, pero luego de la denuncia y la corrección esa persona tiene que pagar 8 millones de pesos, es decir, tiene un saldo a pagar de 3 millones de pesos. Entonces, sobre este último monto se calcularía el 20% que recibiría la persona que denunció.

Hay que tener en cuenta otra condición para la recompensa. Es decir, no habría bonificaciones por denunciar valores faltantes pequeños. Allá no vamos a denunciar cualquiera por dos mil pesos o 40 mil pesos. Y multa hasta de 600 mil pesos , según el caso, al denunciante que por joder, sin evidencia, acuse a otro y este presente sus impuestos al día, eso evitará denuncias alegres.

Además de ello, el evasor tendría que corregir la falla y pagar el impuesto faltante para que se pueda dar la recompensa. “Hasta que esa persona no pague, a usted no le pagarían ese 20%. Las autoridades ahí están diciendo que si el contribuyente no paga, ellos no tendrían cómo pagarle al denunciante”

Así se aprobó reforma en Colombia, pero aquí, no hay creatividad, ni para consensuar.

Otra idea: Todos debemos solicitar el Certificado de Cumplimiento Tributario (en Controversia o no), cuándo el contribuyente registre incumplimientos tributarios, pero que a la fecha de expedición del documento no se encuentran firmes y no son aún exigibles por la Administración Tributaria.

Johnnysanchez1147@yahoo.com

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.