Moca presenta plantilla para temporada 2025-2026 de LDF

MOCA. – El Moca Fútbol Club presentó oficialmente su plantilla para la temporada número 11 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), correspondiente al torneo 2025-2026, dedicado a la memoria de don José Rafael Abinader, fundador del club OyM FC y propulsor del fútbol universitario y profesional en el país.

Con gran entusiasmo y ante la presencia de autoridades provinciales, deportivas y directivos del club, el presidente del MOCA FC, Esteban Ferreira, reafirmó el compromiso de la institución con la ciudad de Moca y su apasionada fanaticada:

“La meta es seguir creciendo y regalarle nuevas alegrías a nuestro pueblo. Ya conquistamos un título internacional con la CFU Club Shield 2025 en Trinidad y Tobago, y ahora vamos tras nuestra primera corona en la LDF”, expresó Ferreira.

Por su parte, el director técnico argentino Jorge Alfonso destacó que el club trabaja en un proceso sólido basado en la unión y el esfuerzo colectivo, integrando a jugadores, cuerpo técnico, directivos, fanáticos y sector empresarial:

“Tenemos muchos objetivos por delante. En un año y medio podríamos disputar cinco torneos. Ya jugamos la Copa LDF y fuimos campeones de la CFU Club Shield. Ahora inicia la LDF, clasificamos a la Copa Caribeña y aspiramos llegar a la Copa de Campeones”.

La bienvenida estuvo a cargo del vocal José Bautista, quien celebró el primer campeonato internacional del club. El vicepresidente José Rodríguez explicó el nuevo formato del torneo, que incluye 18 jornadas en la fase regular (9 en casa y 9 como visitante). Los seis mejores avanzarán a la Liguilla, que contará con 15 jornadas. De allí, los cuatro mejores pasarán a semifinales y los dos ganadores a la gran final.

Plantilla aurinegra 2025-2026

En la portería estarán; Pascual Ramírez Azua Compostela, Mario Marte Jarabacoa, Robinson Chaperón Moca. Como defensas Kelvin Duran Moca, Rauly Martínez Moca, Enrique Ovalles Villa Tapia, Francisco Gómez Mao, Keudy Jiménez Moca, Ronaldo de Peña Moca.

En el Mediocampo; Tairon Rodríguez Moca, Oliver Duran Jarabacoa, Samuel Pérez Dominico Español, Derik Paredes Moca, Deiby Cuevas Moca, Alex Rodríguez Moca.

Delanteros Sergio Ventura Moca, Juan Ángeles Moca, Jensy Gil Moca, Yohan Parra Puerto Plata el Capitán Richard Dabas Moca.

Los extranjeros serán Eduard Puga mediocampo Cubanoamericano, Junior Jiménez mediocampo Colombia, Robertino Canavesio central Argentina, Jhonny Parima mediocampo Venezuela, Valentín Sabella delantero Argentina, Gustavo Ascona delantero Argentina.

En el Cuerpo Técnico Jhoan Pérez Fisioterapeuta Moca, Jioconna Rodríguez Doctora Moca, Beyron Rodríguez Doctora Moca, Lewis García Utilero Moca, Juan Contreras Asistente y preparador porteros Ecuador, Emmanuel Barra Preparador Físico Argentina, Juan Ignacio Alfonso Analista videos Argentina y Jorge Alfonso Dirigente Argentina.

El debut

El primer partido del MOCA FC en la nueva temporada será este viernes 8 de agosto, enfrentando a Cibao FC en Santiago, a las 7:00 PM, en el estadio Cibao.

Durante la presentación, los jugadores Valentín Sabella y Sergio Ventura mostraron los uniformes que utilizará el equipo durante la temporada 2025-2026 de la LDF.

También estuvieron presentes destacadas figuras como Patricia Muñoz (Gobernadora de Espaillat), Ariel Vásquez (Director Provincial de Deportes), Omar Taveras (Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos), Manuel Ruiz (Vicepresidente Ejecutivo), Yorelby Rivas (Procurador Fiscal), José Frank Acosta (Secretario General de Fedofútbol), Sebastián Taveras (Tesorero de MOCA FC), y José Bautista (Vocal del club).

