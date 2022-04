MLB: Pedro Severino suspendido 80 juegos por sustancia prohibida

Pedro Severino

MILWAUKEE.- El máscara dominicano Pedro Severino ha sido suspendido por 80 partidos sin paga según anunciaron las Grandes Ligas este martes al violar la política de prevención de sustancias prohibidas.

El jugador de los Milwaukee Brewers arrojó un resultado positivo a clomifeno, un medicamento utilizado en tratamientos de fertilidad que en ocasiones es utilizado para aumentar la producción de espermatozoides en los hombres.

“Hace poco supe que tuve un resultado positivo en una prueba de clomifeno, una sustancia prohibida en el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas”, declaró Severino en un comunicado a través de la Asociación de Jugadores de MLB.

“Desde finales de 2020, mi esposa y yo habíamos estado tratando infructuosamente de empezar una familia. Cuando regresamos a República Dominicana después de la temporada 2021, buscamos asistencia médica para determinar por qué no habíamos tenido éxito”, siguió expresando el receptor dominicano.

Severino también apuntó en su comunicado que uno de los médicos a los que consultó le recetó un medicamento para el tratamiento de los problemas de infertilidad, desconociendo en ese momento que el mismo contenía clomifeno.

“Acepto la responsabilidad por este error y he decidido no impugnar mi suspensión. He sido un beisbolista profesional desde que tenía 16 años de edad, y también he estado en las Grandes Ligas durante siete temporadas. Me han hecho más de 100 pruebas en mi carrera y nunca había tenido un problema. Al intentar empezar una familia, cometí un error”, expresó el jugador de 28 años.

Severino estaba llamado a ser el segundo receptor después de Manny Piña para los Brewers, y en ocho partidos de pretemporada bateaba .435 con 2 cuadrangulares y 9 carreras remolcadas.

“Los Milwaukee Brewers se une a Major League Baseball en sus esfuerzos por eliminar las drogas para mejorar el rendimiento de nuestro juego. La organización apoya totalmente el Programa de Prevencion y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas. Tambien apoyamos a Pedro durante este tiempo y lo recibiremos de regreso al momento de concluir la medida disciplinaria”, expresaron los Brewers a través de un comunicado de prensa.

