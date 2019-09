Miss RD, ¡adelante! con sazón criollo

He viajado mucho a Europa; en los aeropuertos de algunas de sus bellas naciones, he escuchado decir por altoparlantes “pasajeros con destino a Punta Cana, favor de abordar por la puerta” … Estando en un aeropuerto de Berlín, Alemania, en compañía de uno de mis hijos, hicieron ese llamado y le pregunte ¿Por qué dicen con destino a Punta Cana, en lugar de RD? Me respondió “son miles los alemanes que van directamente a Punta Cana de vacaciones, les encanta, desde ahí conocen del pais”.

En esa oportunidad, escribí sobre Punta Cana, recordando la belleza natural del lugar, el desarrollo de sus potencialidades, el rol del empresario Frank Rainieri con sus proyectos turísticos, etc. Y como los hijos, a veces se destacan más que los padres.

Este episodio viene a mi memoria, porque la joven Clauvid Daly representó Punta Cana en el concurso para elegir Miss RD, de la misma manera que otras jovencitas representaban dominicanos de otros pueblos y residentes en Italia y EU. Ella resultó ganadora.

Clauvid, de 18 años, es una linda mulata, de piel morena, pelo negro, rizado ¡típica criolla!; segura de sí, habla inglés y estudia Diplomacia y Servicios Internacionales; ama su pais y se siente orgullosa de representarlo. La clave de su éxito está en su exótica belleza, ¡muy impactante! y su personalidad. Tras su elección, llueven las criticas; algunos se refieren a su físico, buscan un estereotipo, otros dicen que Punta Cana no es provincia, etc..

¿Por qué no se quejan con las naciones que, en los aeropuertos, promueven Punta Cana en lugar de RD? Bueno, salen rumbo a Punta Cana pero llegan a RD; de la misma manera que Clauvid sale de Punta Cana, llega a Miss RD, puede ser Miss Universo y representar al mundo. Su belleza típica, espíritu alegre y de superación, la ayudarán. Debemos apoyarla; busquemos su esencia.

Algunos han sido injustos al juzgarla y hasta la han mandado a callar. Los que deseamos que Clauvid triunfe, decimos lo contrario: ¡habla!, expresa lo que anida tu corazón, desborda los hermosos valores, repítelos, dilo alto, a tu manera; los que te atacan quieren que luzca como bellezas de otras naciones, pero no debe ser; como dice Olga Lara en uno de sus poemas “que tu vida sepa a ti y no a sazones ajenos” …

Del color de la piel ni de lo material, depende la paz ni el disfrute del mundo, sino de los sentimientos que atesora el alma de la gente. A RD vienen a buscar calor humano, a disfrutar de lo natural y ¡tú lo representa!

¡Adelante, Clauvid, con firmeza y coraje!, no permitas que te distraigan, levanta la frente, llena los escenarios de ti, del sazón criollo; promuévelo , despierta en el mundo el interés de conocerlo; impáctalo con tu personalidad; esa es una forma de dejar las huellas de la nación y traer la corona de Miss Universo. ¡Tú puedes!.

