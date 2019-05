Ministros niegan que en RD se financien actos proselitistas con dinero público

Del presupuesto público “no ha salido ni un peso” para celebrar esos eventos, afirmó Guerrero, quien matizó que tampoco podría salir “porque la organización del Estado impide que los fondos se distribuyan a cualquier partida que no esté considerada en el presupuesto, y en los presupuestos no hay partidas para esos fines”.

Por su parte, el titular de Economía coincidió al señalar que estos actos “no se están financiando con dinero del presupuesto nacional” y recordó que se han establecido “mecanismos de control muy efectivos para evitar” que eso suceda.

Si alguien logró burlar algunas de esas cosas y llegó a utilizar recursos para realizar actividad política a mí no me consta. Obviamente, creo que no deberían ocurrir y también no deberíamos estar llevando a cabo actividades proselitistas en este tiempo, porque ni siquiera estamos en período de elecciones”, dijo.

Estas afirmaciones por parte de ambos funcionarios son en respuesta a las recientes acusaciones realizadas por parte de miembros de la oposición sobre el supuesto uso de recursos del Estado para la organización de actividades proselitistas.

Esas denuncias se producen después de la celebración este domingo de cinco actos simultáneos en la capital, a los que acudieron miles de personas, para ensalzar la figura del mandatario.

Guerrero y Santana hicieron estas declaraciones a la prensa tras la presentación del Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños para la República Dominicana (SIRED-RD).